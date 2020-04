Heath Ledger a rejeté les Oscars comme une blague | .

L’acteur Heath Ledger il a refusé de comparaître au Oscars 2007 en raison d’une blague sur Secret on the Mountain, de 2005, qui a été écrite dans le monologue d’ouverture de la cérémonie, selon la co-star du film Jake Gyllenhaal.

“Je me souviens qu’ils voulaient faire une ouverture pour le Oscars cette année-là, il contenait une blague à ce sujet. Et Heath a refusé. À l’époque, je me disais: “Oh, d’accord, peu importe.” Je dis toujours: ‘C’est tellement amusant“. Mais Heath a dit: “Ce n’est pas une blague pour moi, je ne veux pas en faire une blague”, a déclaré Gyllenhaal au magazine Another Man.

“C’est ce qu’il aimait à propos de Heath. Il n’a jamais plaisanté à ce sujet. Quelqu’un voulait faire une blague sur l’histoire ou autre chose, et il disait:” Non. Il s’agit d’amour. “”

Secret in the Mountains a reçu huit nominations aux Oscars, dont Meilleure performance pour Gyllenhaal et Ledger, bien que tous deux aient perdu cette année-là.

En 2009, Ledger a gagné, à titre posthume, un Oscar pour son travail de Joker dans The Night Knight.

Heath Ledger décédé en 2008, à 28 ans, après un surdosage accidentel lors de l’ingestion de stupéfiants comme l’oxycodone, le diazépam, l’hydrocodone et la doxylamine.

L’interprétation qu’il a faite avec son joker dans le film batman Le cavalier de la nuit il est considéré comme l’un des meilleurs de sa carrière, bien qu’il ait malheureusement reçu un Oscar après avoir perdu la vie.

Heath Andrew Ledger, simplement connu sous le nom de Heath Ledger était d’origine australienne, est né le 4 avril 1979 et a malheureusement quitté ce monde le 22 janvier 2008 à son 28 ans.

Le fait que Ledger soit mort si jeune a été l’une des plus grandes pertes industrie cinématographique car son travail commençait à exceller, un événement malheureux à ce jour que beaucoup de ses admirateurs regrettent.

