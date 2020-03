Hedy Lamarr, inventeur du Wi Fi

Selon un rapport publié par We Are Social et Hootsuite début 2020, 59% de la population mondiale dispose déjà d’une connexion Internet et 5 milliards 190 millions d’utilisateurs utilisent un smartphone. Les chiffres sont impressionnants et nous n’avons jamais imaginé que quelque chose comme cela pourrait se produire. Cependant, chaque fois que nous parlons de pionniers d’Internet, nous oublions de mentionner le nom de Hedy Lammar, la femme qui, En plus d’être une actrice consacrée d’Hollywood, elle a été le précurseur du principe des réseaux sans fil et donc du WiFi.

Nous vous recommandons également: Ada Lovelace, la femme qui a imaginé l’avenir de l’informatique

Hedy Lammar est née à Vienne, en Autriche, en 1914 et sa vie d’actrice, autant qu’inventrice, est très intéressante. Il s’agit de la première femme apparue nue au cinéma (Ecstasy, 1933) et la première qui a également simulé un orgasme sur grand écran. Tout cela s’est passé dans la Tchécoslovaquie d’alors, mais son mari, un millionnaire excentrique avec des teintures fascistes, a fait rage sur le nu de Lammar et il l’a soumise à un enfermement terrible que Lamarr réussirait à échapper.

Pendant son internement, elle s’est consacrée à étudier et à obtenir des informations des clients de son mari et de ses fournisseurs sur le type d’armes qu’elle a donné aux autorités américaines. Pour son évasion, elle a décidé d’engager une femme de ménage qui lui ressemblait, puis, à une occasion, elle a administré un somnifère pour se déguiser plus tard en elle et quitter la maison sans que personne ne le remarque.

Plus tard, déjà aux États-Unis, Hedy Lammar a travaillé avec le musicien George Antheil pour créer la théorie du spectre étalé, précurseur de la communication sans fil et du WiFi. Le spectre étalé est une technique de modulation utilisée dans les télécommunications pour la transmission de données numériques et radiofréquences. Le fondement de base est celui du signal à transmettre sur une très large bande de fréquences, beaucoup plus large, en fait, que la bande passante minimale requise pour transmettre les informations que vous souhaitez envoyer.

Hedy Lammar a breveté le système à spectre étalé sous le nom de Secret Communication System, qui a également utilisé le saut de fréquence, le 11 août 1942, au milieu de la Seconde Guerre mondiale et ses avancées ont changé l’histoire de cet événement pour toujours, car permis de surmonter la menace d’ingérence des puissances de l’Axe.

Malheureusement, et comme d’habitude, l’invention de Lammar a été ignorée car il n’était considéré que comme une actrice et sa contribution n’a été reconnue qu’en l’an 2000. Depuis 2005, le 9 novembre, jour de son anniversaire, la journée de l’inventeur est célébrée en Autriche, en Suisse et en Allemagne.

Hedy Lammar est décédée le 19 janvier 2000 à l’âge de 85 ans à Casselberry, Floride, États-Unis. Sans cela, nous sommes sûrs que vous ne pourriez pas lire cette note et envoyer des messages WhatsApp.

.