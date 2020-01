Heidi Klum s’exprime après avoir critiqué ses commentaires sur le licenciement de America’s Got Talent de Gabrielle Union

Heidi Klum a rencontré une vague de critiques plus tôt dans la semaine du 12 janvier à propos de ses commentaires sur la sortie controversée de Gabrielle Union de America’s Got Talent. Certaines personnes ont pensé qu’elle avait nié l’expérience d’Union dans ses remarques et n’ont pas hésité à faire part de leurs sentiments au modèle. Mais Klum insiste sur le fait qu’elle ne voulait pas faire de mal, disant dans une nouvelle déclaration qu’elle disait simplement sa «vérité».

(L-R) Union Heidi Klum et Gabrielle | Pascal Le Segretain / . Europe; Jon Kopaloff / FilmMagic

Que savoir sur le licenciement de Gabrielle Union depuis «AGT»

Le 22 novembre 2019, plusieurs points de vente ont signalé que Union ne reviendrait pas pour la saison 15. Elle avait un contrat de trois ans avec la série, mais n’y est apparue que pour une saison, qui s’est déroulée de mai à septembre 2019.

La raison de la sortie soudaine? Selon Variety, Union a été licencié après s’être prononcé contre «l’environnement de travail toxique». Des sources ont déclaré au syndicat qu’Union se serait plaint de multiples incidents racistes, d’au moins un commentaire transphobe et de la rumeur selon laquelle Simon Cowell habitait de fumer à l’intérieur, ce qui est une violation de la loi californienne. Cependant, elle aurait été ignorée, qualifiée de «difficile» et finalement évincée de l’AGT.

NBC et le producteur de séries Fremantle se sont défendus dans une déclaration partagée avec Variety. Mais alors que la réaction montait, NBC a lancé une enquête sur l’incident et a déclaré qu’il “mettrait en place de nouvelles pratiques si nécessaire”, selon l’Associated Press.

Heidi Klum commente le licenciement de Gabrielle Union de «AGT»

Lorsqu’on lui a demandé de partager ses réflexions sur la question lors d’un panel de la Television Critics Association le 14 janvier, Klum a déclaré qu’elle ne pouvait pas se rapporter.

“Je n’ai eu qu’une expérience incroyable”, a déclaré Klum aux journalistes (via USA Today). “Je ne peux pas parler pour [Gabrielle]. Je n’ai pas vécu la même chose. Pour moi, tout le monde vous traite avec le plus grand respect. Je n’ai jamais rien vu de bizarre ou de blessant », a ajouté Klum, qui a été juge dans l’émission de 2013 à 2018. Elle a commencé à juger la série dérivée AGT: The Champions en janvier 2020.

Après avoir pris vent des commentaires de Klum, de nombreuses personnes se sont tournées vers les réseaux sociaux pour partager leurs réflexions.

“Je suis stupéfait d’apprendre que Heidi Klum, une mannequin blanche et animatrice de télévision, n’a été témoin ou victime d’aucun racisme alors qu’elle travaillait comme juge sur America’s Got Talent”, a déclaré sarcastiquement une personne.

“vraiment? Je t’aime @heidiklum, tu es un grand talent mais c’était une chose stupide à dire, étant donné les circonstances. », A ajouté un autre.

“Ok chérie @heidiklum écoute … juste parce que ça ne t’arrive pas ne veut pas dire que ça n’arrive pas à @itsgabrielleu”, a écrit un autre, ajoutant: “Tu aurais dû rester tranquille!”

D’autres, cependant, ont défendu Klum, disant qu’elle parlait vraiment de sa propre expérience.

Heidi Klum clarifie ses commentaires

Le 17 janvier, Klum s’est exprimée et a dit qu’elle ne faisait que dire sa «vérité» et ne voulait pas nier l’expérience d’Union.

«Récemment, un journaliste m’a demandé de partager mes réflexions sur les expériences de Gabrielle Union tout en travaillant comme juge sur America’s Got Talent. J’ai dit au journaliste que je n’avais pas rencontré de problèmes similaires pendant que j’étais juge dans l’émission – mon expérience était positive. Je ne peux que parler de ma propre vérité, et ce n’est nullement censé nier ou remettre en question la vérité de Gabrielle », a déclaré Klum à People dans un communiqué.

«Je suis consciente que mon expérience peut ne pas être la même que celle de Gabrielle. Ce que je peux vous dire, c’est que je suis un ardent défenseur de toutes les personnes, peu importe leur race, leur âge, leur religion, leur sexe ou leur sexualité. Chacun doit être traité de manière égale et avec le plus grand respect. Personnellement, j’ai vécu des choses très blessantes en étant marié à un homme de couleur et en ayant trois beaux enfants avec lui », a ajouté Klum, qui était auparavant mariée à Seal. “Bien que les défis de chacun soient différents, je ne veux rien de plus que pour un monde juste et pour que les gens soient plus gentils les uns envers les autres.”

Si tout va bien, si les rumeurs sont vraies, cela commencera avec AGT.