Hela de Cate Blanchett serait de retour au MCU, peut-être à Thor: Love And Thunder

L'univers cinématographique Marvel avait un problème avec la création de méchants mémorables, mais la sortie récente du studio a certainement fait beaucoup pour changer cela, nous apportant des méchants vraiment convaincants. Et tandis que Hela de Thor: Ragnarok n'a pas été aussi bien reçue que disent Thanos ou Killmonger, elle est certainement toujours l'un des meilleurs antagonistes que nous ayons vus dans la franchise.

Et maintenant, avec Thor: Amour et tonnerre commencent à se rassembler, beaucoup ont commencé à se demander s'ils verront le personnage de Cate Blanchett revenir dans la prochaine suite. Après tout, nous savons que l'actrice est définitivement prête à reprendre le rôle.

En parlant avec Fandom en septembre, Blanchett a répondu par un «sûr» affirmatif quand on lui a demandé si elle envisageait un retour de MCU. Jack Black, qui était également présent lors de l'interview, a également répondu:

"Vous ne l'avez jamais vraiment vue mourir, vous venez de la voir descendre dans une boule de feu géante."

Cate était également d'accord avec lui, ajoutant:

"Il y a toujours un moyen de revenir en arrière, mais je suis sûr qu'il y a toujours un moyen d'aller de l'avant, qui sait? Je ne dis jamais non à rien. »

Mais quelles sont les chances que cela se produise réellement? Eh bien, d'après ce que nous avons entendu, ils sont assez bons, car nous avons été informés par nos sources que Marvel avait en effet l'intention de ramener Hela dans le MCU, et cela pourrait arriver dans Amour et tonnerre.

D'après ce que nous comprenons, il y a "99% de chances" qu'elle revienne dans le prochain Thor film, mais son retour pourrait être enregistré pour un autre film à la place. Tels que le projet A-Force ou même Nouveaux Avengers. Mais ce sera probablement dans Amour et tonnerre et quand nous la reverrons, elle se battra en fait aux côtés des héros pour sauver New Asgard.

Maintenant, elle ne sera pas un "bon gars" en soi, mais comme elle aime Asgard, elle l'aidera à la protéger contre les menaces auxquelles elle fait face. Et étant donné que ces informations nous viennent des mêmes sources qui nous ont dit que Daniel Radcliffe était aux yeux de Moon Knight et que Taskmaster serait le méchant de Veuve noire, tous deux confirmés, nous n'avons aucune raison d'en douter.

Dites-nous, cependant, aimeriez-vous voir Hela revenir Thor: Amour et tonnerre? Sonnez à l'endroit habituel avec vos pensées.