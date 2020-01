Helen est la première expulsée de la troisième édition et fait face au jury

Les douze nouveaux apprentis des «maîtres de la couture» Ils sont déjà entrés dans les ateliers de la troisième édition, seulement pour l’un d’eux l’aventure a été très courte. Le talent de La 1 a commencé avec un test dans lequel ils ont dû faire un vêtement avec des plumes inspiré par Elio Berhanyer et a continué avec le voyage en plein air à Ourense et le travail dans l’atelier d’Adolfo Domínguez. Lors du test par équipes, ni l’un ni l’autre n’a été le vainqueur et les juges ont décidé qu’ils devaient tous les deux jouer l’expulsion lors de la dernière phase.

Helen, expulsée pour la première fois des «maîtres de la couture»

Marc était le meilleur du test en extérieur, il avait donc un avantage: il pouvait transformer deux mandrins noirs en blancs, ce qui signifie que pourrait sauver deux concurrents du test d’élimination, continuant une semaine de plus dans le programme. Il a sauvé Joshua et La Brava, étonnant qu’il ne se soit pas sauvé, et a expliqué qu’il ne l’avait pas fait parce que “nous sommes ici pour nous tester”.

Ayant connu un peu plus les candidats, les apprentis ont dû transformer une couette en un autre vêtement pour rester dans le programme. Tout le monde n’a pas bien fait, comme c’est logique dans un premier épisode. Les nerfs et le peu d’expérience dans le format ont joué plusieurs mauvais jeux à certains concurrents, étant Helen, la Valencienne de 38 ans, qui quitterait l’atelier.

Expulsion d’Hélène

Déjà quand ils jouaient les robes et qu’Helen a montré son mannequin, les juges lui ont dit que le tissu n’avait pas profité et que ce qu’elle avait livré ressemblait à un sac de pommes de terre. La marge était petite, avait des marches et les juges ne comprenaient pas leur travail. Malgré cela, il y avait deux autres candidats sur la corde raide: Xiaona et David, donc il y avait encore de l’espoir à l’époque.

Cependant, quand ils ont dit que la première expulsée était Helen, elle est devenue très sérieuse et a dit: “Je le vois injuste. Ce concours concerne la couture et la finition. Je ne veux discréditer personne mais il y a des gens qui ne l’ont pas fait et qui sont à côté de moi“Il ne voulait pas continuer, mais Lorenzo Caprile lui a dit qu’il ne pouvait pas jeter la pierre et cacher sa main, alors il a fini par avouer qu’il parlait de Xiaona. Palomo Espagne est intervenu pour dire” qu’il n’a peut-être pas fini, mais il a risqué “. À un moment donné, vous pouvez le mettre, pas le vôtre “, mais voyant que l’élu répondait toujours à quelque chose de proche des juges, María Escoté a voulu mettre fin à la discussion:” Helen, à l’université, si un vêtement ne peut pas être mis, vous êtes Suspendu et celui qui a étudié la mode peut vous dire “.” Je suis en colère, tout à fait “, a fini de dire la caméra déjà excontante.

