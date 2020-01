Helen Lyle revient dans le «Candyman» de cette année! [Exclusive]

«C’était toujours toi, Helen. C’était toujours toi.”

Dans Candyman, une adaptation de Clive BarkerL’histoire qui a été dirigée par Bernard Rose, Virginia Madsen joue Helen Lyle, une étudiante diplômée de Chicago qui devient obsédée par une légende urbaine de Cabrini Green sur un esprit qui apparaît lorsque son nom est prononcé dans un miroir cinq fois. Avec un crochet à la place d’une de ses mains, Candyman tourmente Hélène, qui finit par mourir dans un incendie et devient son propre mythe urbain.

Le nouveau Candyman, réalisé par Nia DaCosta, aurait lieu après les événements du classique de 1992. Tandis que Tony ToddCandyman joue apparemment un rôle, on nous dit que l’un des principaux catalyseurs est Helen Lyle. Ouaip, cette Helen Lyle.

Bien que nous ne sachions pas si Madsen fait une quelconque apparition, Sanglant dégoûtant a pu confirmer que Cassie Kramer a repris le rôle d’Helen Lyle et jouera dans la suite spirituelle prévue pour une sortie le 12 juin 2020.

Yahya Abdul-Mateen II (Nous, Aquaman) mène le casting, et Jordan Peele (Get Out, Us) a co-écrit le script, qui est décrit comme une «suite spirituelle» du classique original. La suite revient dans le quartier où la légende a commencé: le quartier maintenant embourgeoisé de Chicago où se trouvaient autrefois les projets de logements Cabrini-Green.

Merci au lecteur sanglant Dorin Dickerson d’avoir porté cela à mon attention!