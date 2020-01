Helena, mère d’Adara Molinero, finalise sa signature pour ‘Survivors 2020’

* En préparation

Une fois la maison de Guadalix de la Sierra fermée et la première édition réussie de «L’île des tentations» terminée, le grill Telecinco mettra en vedette le Honduras. ‘Survivors’, l’une des émissions de téléréalité les plus regardées de la chaîne ces dernières années, revient et le fait avec une nouvelle édition pleine de surprises. L’espace revient avec Jorge Javier Vázquez au premier plan à la mi-février et c’est pourquoi aujourd’hui, la chaîne et le producteur Bulldog finalise le casting qui jouera dans l’espace dans quelques semaines. Il est clair que l’objectif est de réaliser un casting puissant et d’attirer l’attention des téléspectateurs de la chaîne.

Helena, mère d’Adara Molinero

L’une des signatures étoiles qui ferme aujourd’hui est celle d’Helena, la mère d’Adara Molinero. Selon Yotele, la mère du vainqueur de «GH VIP 7» s’apprête à faire partie de la réalité et que l’accord de participation à l’espace est déjà pratiquement clos. De cette façon, après être devenu célèbre pour avoir défendu sa fille dans les galas et les débats de la réalité, en plus d’avoir été dans différents magazines de la chaîne en tant que “ Save me ”, maintenant Helena fait face à un nouveau défi et va devenir un personnage dans le monde du cœur et de “l’univers Telecinco” individuellement.

Garder l’intrigue d’Adara et Hugo

Cette signature n’est pas surprenante et il est clair que l’un des complots qui ont le plus intéressé ces derniers mois parmi le public de Telecinco est celui qui a mis en vedette Adara Molinero, Gianmarco Onestini et Hugo Sierra. Le triangle amoureux qui a commencé dans «GH VIP 7» et qui a abouti à «The time of discount» avec la réconciliation de la jeune fille avec l’italienne a monopolisé des dizaines d’heures dans les différents espaces du groupe de communication, il n’est donc pas surprenant que «Survivors 2020» veuille continuer à l’exploiter, bien que cette fois avec une tournure intéressante. L’espace se concentrera sur la mère d’Adara, et elle le fera à côté de Sierra et c’est le père du petit-fils d’Helena Il ferme également sa participation à l’espace.

