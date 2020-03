Hélène Ficat parle de la deuxième Semaine du film canadien 2020

La deuxième Semaine du film canadien démarre le 20 mars, une fête qui célèbre le meilleur des productions canadiennes qui ont été jouées ou créées en première année, tant sur le où le français est parlé, comme Québec et Montréal, dans le reste du pays. Dans ce sujet, le point culminant de cette 2020, est le fait que l’un des titres présentés montre l’une des communautés autochtones du nord du continent américain, quelque chose qui n’a pas été rendu visible dans le cinéma de la région.

Hélène Ficat, porte-parole de la Semaine du film canadien, a visité le stand de #SopitasXAireLibre pour discuter des sept films qui composent cette deuxième édition qui, comme nous l’avons mentionné, Il commence le 20 mars et se termine le 4 avril après avoir traversé un circuit de divers sites à Mexico et dans d’autres villes du pays comme Xalapa, Guadalajara, Puerto Vallarta et Querétaro. Au CDMX, ce sera du 20 au 26 mars et il y aura des projections à la Cinépolis Art Room à Perisur et Diana (Reforma).

Pour ce 2020, les organisateurs ont organisé sept films, dont quatre mises en scène et trois cinéastes masculins. Les plus connus sont peut-être Matthias & Maxime de Xavier Dolan, un film qui a été présenté en première au Festival de Cannes et a concouru pour la Palme d’Or (perdu contre Parasite de Bong Joon-ho). Ce film nous présente deux amis qui, après s’être embrassés pour un court métrage, découvrent qu’ils sont amoureux., brisant leur routine d’amitié bien connue et changeant le rythme de leur cercle d’amis le plus proche.

Un autre des films à découvrir est Kuessipan de Myriam Verreault à propos de deux amis appartenant à la communauté innue du nord du Canada, coincé en partie dans la région du Québec. Mikuain et Shaniss, les protagonistes de cette histoire co-écrite par quelqu’un qui appartient à cette tribu, sont deux grands amis qui suivent les traditions culturelles. L’un d’eux, le plus remarquable en matière académique, commence à avoir l’idée de quitter la communauté innue et de connaître le monde, ce qui contraste leurs liens familiaux, leur amitié et leurs propres croyances.

Il est aussi Antígona de Sophie Deraspe, qui a remporté le prix le plus élevé au Toronto International Film Festival 2019 (Jojo Rabbit a remporté le prix du public.) Antigone est une version moderne de la tragédie de Sophocle dans laquelle une femme décide de désobéir au mandat du roi de ne pas enterrer son frère (qui a combattu pour le trône) avec les rituels dus, pour lesquels elle est enterrée vivante. Le film de Deraspe nous montre une jeune femme, fille de migrants algériens, qui décide d’aider son frère à s’échapper de prison pour mettre au-dessus des lois de l’homme, des lois de l’amour et de la famille.

Pour écouter l’interview complète avec Hélène Ficat, porte-parole de la deuxième Semaine du cinéma canadien, ici on vous laisse l’audio de #SopitasXAireLibre: