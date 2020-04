Hellraiser aura également une série sur HBO

Non seulement nous aurons un film Hellraiser réalisé par David Bruckner maintenant, et selon un rapport de Deadline, la tête d’épingle et les cénobites viendra à la télévision dans une série pour HBO.

Ce n’est pas tout David Gordon Green (Halloween, Halloween Kills) dirigera le pilote et plusieurs épisodes de la série, également écrite par Michael Dougherty (Trick’r Treat, Krampus, Godzilla: Kinf of the Monster) et Mark Verheiden (Battlestar Galactica, Heroes).

Apparemment, nous sommes prêts pour plus de Pinhead et plus de l’univers terrifiant et dystopique de Cilve Barker, écrivain de The Hellbound Heart – le livre sur lequel Hellraiser est basé -, car selon HBO, l’idée est de créer une continuation et une expansion élevées de cette mythologie .

Ce n’est donc pas un remake, mais un produit totalement nouveau où, sur la base des faits que nous connaissons déjà, de nouvelles histoires seront racontées, quelque chose de similaire dans ce que nous avons pu voir sur Watchmen, également de HBO.

Le rapport précise également que la pièce maîtresse est toujours la tête d’épingle et les cénobites – d’anciens humains transformés en démons vivant dans un royaume extra-dimensionnel et activés via une boîte de puzzle appelée la configuration Lament. Cénobites ils reviendront de l’enfer pour récolter les âmes humaines et garder l’équilibre entre le bien et le mal.

Cependant, il est important de préciser que tout indique que le film de Davir Bruckner et Spyglass n’a rien à voir avec la série HBO qui a David Gordon Green, Michael Dougherty, Mark Verheiden, Dan Farah, Roy Lee de Vertigo en tant que producteurs exécutifs. Divertissement, Lawrence Kuppin, David Salzman, Eric Gardner, Andrew Farah, Adam Salzman, Danny McBride, Jody Hill et Brandon James.

.