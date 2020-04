‘Hellraiser’ obtient une série HBO avec David Gordon Green Réalisation et Michael Dougherty Writing!

En plus du film réalisé par David Bruckner qui a été annoncé plus tôt ce mois-ci, Deadline rapporte ce soir que Hellraiser obtient également une série télévisée gracieuseté de HBO!

David Gordon Green (Halloween, Halloween Kills) dirige le pilote et «plusieurs autres épisodes initiaux», et Michael Dougherty (Trick ‘r Treat, Krampus, Godzilla: King of the Monsters) est à bord pour écrire aux côtés de Mark Verheiden («Battlestar Galactica», «Heroes»)!

Détails sur la date limite: «L’idée est de créer une continuation et une expansion élevées de la mythologie Hellraiser bien établie. Ce n’est en aucun cas un remake, mais suppose plutôt que la mythologie passée est une donnée. La pièce maîtresse reste Pinhead, le chef impitoyable à tête de coussin des Cénobites, les anciens démons devenus des humains qui vivent dans un royaume extra-dimensionnel et sont activés via une boîte à puzzle appelée la configuration Lament. Les Cénobites viennent de l’enfer pour récolter les âmes humaines et maintenir l’équilibre entre le bien et le mal. »

La série HBO serait complètement déconnectée du film Spyglass / David Bruckner. Ce sera le Clive Barker-la toute première incursion de la franchise dans le monde de la télévision.

Les producteurs exécutifs incluent David Gordon Green, Michael Dougherty, Mark Verheiden, Dan Farah, Roy Lee de Vertigo Entertainment, Lawrence Kuppin, David Salzman, Eric Gardner, Andrew Farah, Adam Salzman, Danny McBride, Jody Hill et Brandon James.