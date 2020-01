Henry Cavill confirme la pré-production de la deuxième saison de “The Witcher” qui commencera bientôt

Au milieu de la vague de joueurs pour The Witcher 3 après les débuts solides de l’adaptation Netflix, une deuxième saison a été annoncée pour l’émission. Et Geralt lui-même a maintenant révélé que la pré-production devrait commencer «sous peu».

Henry Cavill est allé sur son Instagram avec les nouvelles, remerciant les fans pour leur enthousiasme, et nous a fait savoir qu’il publierait plus de ses vidéos de cardio. Cela dit, il n’y a toujours pas de confirmation quant à la sortie de la saison 2 de The Witcher. Certes, c’est encore loin, donc c’est compréhensible.