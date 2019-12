Henry Cavill de The Witcher préfère les jeux sur PC aux consoles

Geralt of Rivia peut ne pas aimer prendre parti, mais Henry Cavill, star de Netflix Le sorceleur, a proclamé sa fidélité aux jeux PC sur consoles dans une récente interview. Bien qu'il ne semble pas que Cavill aurait beaucoup de temps pour les jeux vidéo étant donné sa carrière bien remplie, il a déjà exprimé son amour du jeu, y compris son enthousiasme à l'idée d'être intégré Le sorceleur.

Le sorceleur La franchise existe depuis longtemps, les premières histoires mettant en vedette Geralt apparaissant dans les années 1980. La série a pris une nouvelle vie lorsque CD Projekt Red est sorti Le sorceleur en 2007, mais c'était avec The Witcher 3: Wild Hunt en 2015, la série a atteint son statut actuel de phénomène de la culture pop. The Witcher 3 a réussi à aider CD Projekt Red à financer le projet ambitieux Cyberpunk 2077, et les rumeurs d'un jeu de suivi dans la franchise, un The Witcher 4, ont récemment commencé à circuler. La popularité du jeu, en partie grâce à des décennies de scénarios bien développés et à un jeu d'épée spectaculaire, en a fait un choix naturel pour une adaptation télévisée, même si les réactions à l'annonce du casting de Cavill étaient mitigées.

Malgré un certain scepticisme initial de la part des fans, Cavill s'est avéré plus qu'adapté à la tâche de dépeindre le tueur de monstres à voix grave Geralt, notamment parce qu'il était fan de The Witcher 3 depuis bien avant qu'il ne soit choisi pour le spectacle. Dans une récente interview avec NME, il a même révélé sa façon préférée de jouer. Interrogé par un journaliste s'il préfère la PlayStation ou la Xbox, Cavill propose rapidement une troisième option, se déclarant un joueur de longue date sur PC. Selon Cavill, son père l'a initié au jeu sur PC étant enfant, et c'est toujours sa plate-forme de choix. Il dit également que bien qu'il ait acheté des PC sur mesure dans le passé, il n'a pas franchi le pas pour créer le sien, mais qu'il aimerait l'essayer "dès [il trouve] le temps et la bravoure."

Il semble peu probable que Cavill se retrouve avec une abondance de temps libre dans un proche avenir. Le sorceleur a déjà été repris pour une deuxième saison sur Netflix en 2021, Cavill reprenant son rôle de principal mutant. Si cela ne suffit pas pour freiner le passe-temps de jeu de Cavill, il a également récemment déclaré qu'il espérait continuer à jouer Superman dans les films DCEU même avec plus Witcher tire à l'horizon.

Il n’est pas rare que des acteurs se déclarent soudainement d’énormes fans du matériel source lorsqu’ils sont intégrés dans une adaptation, mais les références des joueurs de Cavill sont assez solidement établies. Son enthousiasme pour Le sorceleur est bien connu et il n'hésite pas non plus à partager son amour du jeu. Même s'il peut s'écouler un certain temps avant que Cavill n'ait suffisamment de temps pour construire son propre PC, il devrait se sentir un peu plus courageux sachant qu'il peut se permettre de remplacer quelques composants cassés grâce au succès de Le sorceleur.

