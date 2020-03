Henry Cavill du The Witcher partage une mise à jour sur l’auto-isolation du coronavirus

Cela a été une couple de semaines difficiles pour tout le monde alors que le monde continue de lutter contre la nouvelle épidémie de coronavirus. Dans l’industrie du divertissement en particulier, des tonnes de studios ont interrompu la production de leurs films et émissions de télévision tout en reportant les dates de sortie pour la plupart des grands projets à venir. Et une série remarquable qui a été arrêtée pour l’instant est celle de Netflix Le sorceleur.

Étant donné que l’ancien élève de GOT, Kristopher Hivju, a été victime du coronavirus et a été choisi lors de la deuxième saison de l’émission, le mastodonte en streaming a été contraint d’arrêter la production au moment où la saison 2 commençait à se rassembler. Maintenant, au lieu de filmer des combats d’épée exaltants et de capturer le prochain chapitre de la série fantastique, Netflix procède à un nettoyage en profondeur de l’ensemble aux studios Arborfield. Ce qui signifie que les acteurs et l’équipe ont été renvoyés chez eux.

Cela inclut Henry Cavill, qui est maintenant auto-isolant et alors que la plupart des gens dans sa position ont pris le temps de diffuser leurs films préférés ou de jouer à des jeux vidéo pour passer le temps, l’acteur britannique a plutôt choisi la cuisson pour s’occuper, comme vous pouvez le voir ci-dessous .

Cliquer pour agrandir

Malheureusement, il est impossible de savoir pour le moment si l’arrêt de la production de The Witcher aura un impact drastique sur son retour prévu sur nos écrans, car nous ne savons pas exactement quand Netflix prévoyait de lancer la première saison de la deuxième saison. Mais à ce stade, il semble que nous devrions nous préparer à au moins une sorte de retard.

Et bien que cela déçoive à coup sûr les légions de fans de la série, la chose la plus importante en ce moment est de prendre les précautions appropriées pour arrêter la propagation du virus. Et si cela signifie attendre un peu plus longtemps pour rattraper Geralt de Rivia et retourner dans le monde de Le sorceleuralors qu’il en soit ainsi.