Henry Cavill pourrait être le nouveau Wolverine

Le célèbre acteur britannique Henry Cavill probablement quittera DC et Superman pour rejoindre le casting du prochain film “Captain Marvel 2” dans le rôle de Wolverine.

La rumeur circule depuis quelques mois que le bel acteur Henry Cavill pourrait se former partie du monde de Marvel.

Henry Cavill est l’un des acteurs de films et séries Hollywood le plus prometteur.

Tout cela s’est passé il y a quelques mois et il y a quelques jours, un rapport a assuré que l’acteur britannique jouait le personnage de Wolverine.

Henry Cavill deviendra le nouveau Wolverine et apparaîtra dans Captain Marvel 2 aux côtés de Brie Larson dans le rôle de Carol Danvers, selon The Quartering sur YouTube.

Jouer un rôle de super-héros ne serait pas nouveau pour Cavill puisqu’il a déjà expérience jouer un super-héros en rejoignant l’Univers DC dans le rôle de Superman.

Selon certaines rumeurs récentes, Henry Cavill s’est réuni avec Marvel Studios en 2019 pour rejoindre à l’univers Marvel avant son possible Sortie DC, où il incarne le personnage de Clark Kent alias Superman.

Wolverine est l’un des personnages de Marvel le plus populaire, et de la première de X-Men – en l’an 2000 à Logan en 2017, il a été joué par l’Australien Hugh Jackman dans une saga qui nous a donné une partie de la meilleurs films de super-héros comme X-Men: First Generation et X-Men: Days of the Future Past

Après que l’acteur Hugh Jackman a décidé de quitter son rôle de Wolverine, puisqu’il a décidé d’être un chanteur célèbre, il y a eu un vacance disponible pour jouer le mutant le plus puissant de Marvel et sans aucun doute tout le monde veut Henry Cavill pour le rôle.

Son premier approche vers la profession était comme extra dans le film Test de vie, mettant en vedette l’acteur Russell Crowe avec qui il a parlé de ses préoccupations quant à devenir un acteur professionnel.

