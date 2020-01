Henry Cavill propose une mise à jour sur la saison 2 de The Witcher

Il n’y a pas grand-chose d’autre que d’attendre si vous avez déjà regardé la première saison de Le sorceleur sur Netflix, mais Henry Cavill est là pour donner aux fans une mise à jour sur la suite de Geralt of Rivia.

Alors que la franchise The Witcher était déjà reconnue dans le monde grâce à la trilogie de jeux vidéo de CD Projekt, nous ne nous attendions pas à ce que la nouvelle adaptation en direct soit aussi réussie qu’elle l’est maintenant. Certes, le spectacle n’est pas parfait, et la chronologie déroutante a rebuté beaucoup de gens, et même les fans irréductibles ont besoin d’explications pour certains éléments narratifs, mais une chose constamment brillante tout au long de la première saison a été la représentation de Geralt par Cavill, pour laquelle il a reçu l’unanimité louange.

Maintenant, nous savons que la deuxième saison est déjà en cours, mais à quel point dans la production sont les acteurs et l’équipe? Eh bien, il semblerait que Cavill soit déjà de retour de ses vacances de Noël pour commencer à travailler sur la série. L’acteur a accédé à son compte Instagram pour annoncer que la pré-production va bientôt commencer, en disant ce qui suit:

“J’ai profité de mes vacances de Noël – peut-être un peu trop à certains moments – mais maintenant c’est de retour au travail”, dit Cavill dans sa nouvelle vidéo. “La pré-production commencera très prochainement sur Witcher Season 2.”

Cavill a ensuite remercié les téléspectateurs pour leur soutien à la première saison et a promis de leur donner plus de mises à jour à mesure que la roue de production se mettrait en marche. Et étant donné l’attitude interactive de l’acteur envers les fans, nous devrions nous attendre à voir de nombreux clips et images dans les coulisses dans les mois à venir, tout comme nous l’avons fait pour la première saison.

En tout cas, les fans devront passer par une longue période d’attente jusqu’à Le sorceleur revient à Netflix en 2021, mais en attendant, nous devons espérer que les producteurs et les membres de l’équipe soient généreux avec des mises à jour et des petits teasers de temps en temps. Parce qu’il est sûr de dire que nous avons tous faim de plus après cette première course passionnante.