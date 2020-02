Henry Cavill rejoindra-t-il le MCU en tant que Wolverine dans ‘Captain Marvel 2’?

Captain Marvel 2 est officiellement en préparation. En plus de confirmer le retour de Brie Larson, les cinéastes n’ont pas dévoilé beaucoup de détails sur le film. Avec la porte grande ouverte pour la spéculation, les fans bourdonnent à propos de Henry Cavill intervenant pour jouer Wolverine dans l’univers cinématographique Marvel, et ils pensent qu’il fera ses débuts dans Captain Marvel 2.

Henry Cavill | Gregg DeGuire / WireImage

Ce que nous savons sur «Captain Marvel 2»

Un an seulement après la sortie de Captain Marvel, Marvel Studios a mis en lumière une suite et a confirmé que Brie Larson serait de retour dans le rôle principal. Compte tenu de la réussite du premier film au box-office, les nouvelles ne surprennent pas autant. Captain Marvel a rapporté 1,2 milliard de dollars de ventes mondiales de billets et est devenu le 23e film le plus rentable de tous les temps.

Dans le film 2019, les fans ont vu Carol Danvers faire équipe avec Nick Fury (Samuel L.Jackson) pour découvrir ses racines humaines après avoir subi un lavage de cerveau et une formation par les Kree. Le personnage a également fait une apparition dans Avengers: Fin de partie, où elle a aidé l’équipe des Avengers à finalement vaincre Thanos et à ramener les personnes disparues.

Il n’y a aucune confirmation sur où l’histoire de Danvers ira dans Captain Marvel 2. Mais parce que le personnage est apparu dans les bandes dessinées de Wolverine 2013, les fans pensent qu’elle croisera Wolverine dans le prochain film.

Henry Cavill serait en pourparlers avec Marvel

Comme rapporté par The Digital Weekly, certaines sources disent que Marvel Studios est en pourparlers avec Henry Cavill. Le buzz est que Cavill est exploité pour jouer au prochain Wolverine de MCU. Le rôle était auparavant occupé par l’acteur australien Hugh Jackman, dont le dernier passage en tant que super-héros griffu était dans le film Marvel 2017, Logan.

S’il y a une vérité dans ce rapport, les fans pensent que Cavill pourrait faire une apparition en tant que Wolverine dans Captain Marvel 2. Bien sûr, ce ne sont que des spéculations. Ni Marvel ni Cavill n’ont confirmé la rumeur, et jusqu’à ce qu’ils le fassent, les fans devraient probablement prendre ces rapports avec un grain de sel.

Henry Cavill quitterait-il le DCEU pour jouer Wolverine dans «Captain Marvel 2»?

Henry Cavill est connu pour sa représentation de Superman dans l’univers étendu de DC. Il a d’abord endossé le rôle de Clark Kent / Kal-El dans Man of Steel en 2013. Il a ensuite repris le rôle dans Batman v Superman: Dawn of Justice en 2016. L’année suivante, il a enfilé la cape rouge pour la troisième fois en Justice League face à Ben Affleck et Gal Gadot.

Tout en gardant à l’esprit que ce ne sont que des spéculations, si Cavill était invité à rejoindre le MCU en tant que Wolverine, il serait intéressant de voir ce qu’il déciderait. Il est très attaché à son personnage de DC, suffisamment pour qu’il ait nommé son chien bien-aimé Kal après lui.

Cependant, si Cavill prend le rôle de Wolverine, il ne sera pas le premier acteur à passer d’un univers de bande dessinée à un autre. Ben Affleck a joué Daredevil avant de devenir Batman, et Halle Berry était Storm dans X-Men avant de devenir Catwoman.

Ce qui se passe vraiment dans les coulisses des studios Marvel est une supposition. Les fans devront donc attendre et voir ce que le MCU et Cavill ont en magasin.