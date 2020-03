Henry Cavill revient dans la remorque du ventilateur de Man of Steel 2

Avant de partir en avion pour jouer à des jeux vidéo, et par avion, je veux dire descendre un escalier pour allumer le téléviseur, j’ai une tâche à accomplir. Et cela vous apporte une autre bande-annonce de fan pour un film qui n’existe pas encore (mais cela n’empêche pas le monde d’imaginer à quoi il ressemblerait).

Man of Steel n’a jamais eu de suite directe – je ne compte pas Batman V Superman – et cela reste Homme d’acier 2 dans l’esprit des créateurs d’Internet. Exemple: Plus tôt cette semaine, Billy Crammer, créateur d’Internet et artiste YouTube, a conçu sa propre bande-annonce conceptuelle pour le film encore à venir. Et vous pouvez consulter un autre effort impressionnant de l’éditeur vidéo ci-dessus.

Personnellement, je me souviens du plaisir de voir ce teaser post-Dark Knight brillant et de mauvaise humeur pour une nouvelle photo de Superman il y a toutes ces années, une révélation soigneusement conçue sans aucune indication de ce que cela pourrait être, jusqu’au coup de départ. Je me souviens également d’être parfaitement inconscient du fait que le nom attaché à la diriger ne pouvait pas être un pire présage pour ses perspectives.

Cliquer pour agrandir

Zack Snyder a pris l’idée alléchante d’un film épique de Superman Nolan-esque et l’a couru dans le sol. Man of Steel était un demi-gâchis de narration, un demi-châtiment des effets d’action. Un peu comme Batman V Superman en viennent à y penser. Snyder n’aurait pas dû être donné le concert en premier lieu, et si jamais nous obtenons un Man of Steel 2 (qui à ce stade semble peu probable), j’espère qu’un réalisateur plus talentueux obtiendra un coup.

C’est ma polémique sur le savon. Les contre-arguments sont toujours encouragés dans la section des commentaires, cependant, et j’ai posé le gant. Le sort de Zack Snyder Homme d’acier 2 en dépend.