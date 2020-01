Henry Cavill tue le sorceleur

Scène CS de la semaine: Henry Cavill tue le rôle de The Witcher

Bienvenue sur le site de ComingSoon.net Scène CS de la semaine colonne où nous plongeons dans les meilleures scènes et performances que la télévision a à offrir. Pour notre première Scène CS de la semaine 2020, nous nous concentrons uniquement sur Netflix Le sorceleur, mettant en vedette Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia dans toute sa gloire émouvante, magique, balançant l’épée. Comme Le sorceleur est diffusé depuis la fin décembre, nous supposerons que la plupart ont déjà regardé la série de façon excessive. Sinon, méfiez-vous des principaux spoilers à venir.

Le boucher de Blaviken

Quiconque a vu la série sait à quel point l’adaptation des livres les plus vendus a été une réussite dans sa première saison, ce qui nous laisse impatient pour une saison 2 que nous devrons probablement attendre plus d’un an. Il y a beaucoup à aimer Le sorceleur, de la bromance florissante entre le barde Jaskier et Geralt, tout l’arc de personnage de Yennefer, Geralt et Ciri se retrouvant enfin, et tout l’humour et le plaisir entre le sang, la mort et le chagrin.

Il y a aussi, bien sûr, les séquences de combat épiques. Avec la première saison composée de huit épisodes, les personnes impliquées dans la série n’ont pas perdu une seconde pour présenter les nombreux personnages aux téléspectateurs alors qu’ils complotaient de manière complexe les histoires interconnectées des destins dans un chemin non linéaire révélant comment les personnages principaux sont finalement liés entre eux au fil des ans. d’une histoire riche de douleur et de beauté. Le ton de l’émission a été établi dès le premier épisode, qui offrait l’une des meilleures scènes de toute la première saison.

Même s’il voulait rester à l’écart du conflit entre la princesse évincée Renfri et le mage Stregobar, Geralt se précipite sur le marché de Blaviken pour éviter la mort d’innocents quand il se rend compte que Renfri, son gang et Stregobar ne sont pas inquiets pour les pauvres commerçants pris dans leur détermination à s’entre-tuer. L’arrivée de Geralt sur le marché se traduit par une scène de combat épique entre lui-même, le gang de Renfri, puis Renfri elle-même, révélant non seulement ses compétences d’épéiste, mais ses capacités magiques alors qu’il dévaste tout le monde. Lui et Renfri subissent tous deux des blessures mineures pendant leur bataille, et bien que Geralt ait donné à Renfri une chance de repartir avec sa vie, il a finalement été contraint de plonger son poignard dans sa gorge car elle refusait de s’éloigner de sa vengeance (bien qu’il le regrette) avec chaque once de son être).

Avec ses respirations mourantes, Renfri lui dit que son destin réside dans la fille dans les bois, que nous apprendrons plus tard est son enfant Surprise Ciri. La séquence entière révèle aux fans des éléments cruciaux sur les compétences et le caractère de Geralt, comment il voit l’équilibre entre deux maux et sa volonté de se lancer dans un conflit pour protéger l’innocent et ce qu’il pense être juste. La scène a également jeté les bases du destin de Geralt, donnant le coup d’envoi d’un récit conduisant tous à lui et à Ciri à entrer dans la vie de l’autre. En dehors de l’histoire, les performances à couper le souffle de Cavill, Emma Appleton, des autres acteurs, de l’équipe de cascadeurs et de chaque morceau de la cinématographie ont établi les efforts massifs à la fois sur et hors écran pour rendre ce spectacle aussi excitant, sombre et visuellement magnifique que possible.

Deuxième favori Witcher les moments (en dehors de chaque scène entre Jaskier et Geralt, soyons honnêtes) incluent la convergence des chronologies pendant l’épisode sept alors que le siège est en cours et nous apprenons que Geralt était à Cintra alors que les événements sanglants se déroulaient. Une autre grande scène est la bataille de Sodden Hill dans l’épisode huit, mettant en vedette l’utilisation de la magie aux côtés de combats de style humain, tels que les soldats Nilfgaard tirant des flèches dans le portail du mage Fringilla à travers le sol afin qu’ils puissent apparaître ailleurs et immédiatement frapper et tuer leur ennemis. Yennefer, qui a ensuite remporté la bataille grâce à une démonstration de magie ardente, était la cerise sur le gâteau du dernier combat majeur de la saison, préparant les histoires à venir chaque fois que nous aurons la chance de se voir offrir une saison 2 de la nouvelle série intelligente.

Le sorceleur est plein de grands moments que le rétrécissement de quelques-uns seulement est un défi. Quelles ont été vos scènes préférées dans The Witcher? Qu’espérez-vous voir dans la deuxième saison? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!