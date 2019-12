Henry Cejudo de l'UFC abandonne le championnat des poids mouches

"Je renonce, et vous pouvez tous leur dire de plier le genou."

Henry "Triple C" Cejudo veut qu'il sache qu'il n'a pas été dépouillé du championnat UFC Flyweight, il a simplement décidé d'y renoncer pour toute la "wannabe, soi-disant pivots de poids mouche." Cejudo, qui se remet actuellement d'une opération à l'épaule, a renoncé au titre de la division des 125 livres jeudi soir. Il a ensuite expliqué à MMA Junkie: «Je ne suis pas dépouillé. Je renonce à mon titre. … ‘Triple C’ abandonne son titre à ces aspirants mâts de poids lourds. C’est ce qui se passe. Je renonce à ma ceinture. Être déshabillé n'est pas ce que je fais. Je renonce, et vous pouvez tous leur dire de plier le genou. " Cejudo a défendu avec succès le championnat Flyweight contre TJ Dillashaw en janvier, mais n'a pas combattu à 125 livres depuis. Le titre vacant sera à gagner à l'UFC Norfolk le 29 février, alors que Joseph Benavidez affrontera Deiveson Figueiredo pour déterminer le nouveau champion. Quant à Cejudo, il est toujours en possession du titre des poids coq. Le joueur de 32 ans a clairement indiqué qu'il envisageait de se battre contre le vétéran de l'UFC Jose Aldo, bien qu'Aldo ait récemment subi une perte de décision partagée face à Marlon Moraes, que Cejudo avait déjà vaincu à l'UFC 238 en juin. Il reste à voir quel combat Dana White réservera au retour de Cejudo, qui devrait arriver au début de 2020. Bien sûr, cela suppose que White coupe Cejudo d'un chèque avec "tout un tas de zéros." Sarah Stier / .