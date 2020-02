Henry Czerny de retour pour la mission: impossible 7 et 8!

Henry Czerny de retour pour Mission: Impossible 7 et 8!

le Mission impossible La franchise a vu de nombreux membres du casting aller et venir au fil des ans. Alors que Ving Rhames est resté avec la série depuis son entrée en 1996, Christopher McQuarrie a annoncé qu’une autre star originale devrait revenir sous la forme de Henry Czerny (Prêt pas prêt) En tant qu’ancien directeur du FMI, Eugene Kittridge, pour les deux prochains versements!

Tout comme Matt Reeves pour son prochain Le Batman, McQuarrie a aimé utiliser le média social pour révéler ses castings surprises pour les deux prochains épisodes de la série dirigée par Tom Cruise, y compris pour annoncer Shea Whighman (Joker), Pom Klementieff (Avengers: Infinity War) et Haley Atwell (Avengers: Fin de partie).

Suite au grand succès critique et commercial des deux derniers versements, Mission: Impossible – Rogue Nation et Mission: Impossible – Fallout, le scénariste / réalisateur Christopher McQuarrie a signé un nouvel accord avec Paramount pour revenir pour écrire et diriger les deux prochains versements, refusant d’autres offres de studio pour poursuivre son partenariat de longue date avec la star de la franchise Cruise, qui devrait revenir pour les prochains versements.

Skydance Media, qui a rejoint la franchise avec le quatrième versement, Protocole fantôme, reviendra pour produire les deux entrées suivantes.

le Mission impossible franchise s’étend sur près de 25 ans et six films, en commençant par un succès critique et majeur au box-office dans les deux premiers films avant de lancer son protagoniste principal dans des histoires plus saccadées et plus explosives, chaque film obtenant progressivement de meilleures critiques que son prédécesseur, avec le plus récent Versement, Tomber, obtenant les critiques les plus élevées à la fois pour la franchise et le genre d’action, conservant actuellement une note d’approbation de 97% des critiques sur Rotten Tomatoes tout en obtenant également le box-office le plus élevé de la franchise avec plus de 790 millions de dollars dans le monde.