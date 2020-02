Henry Golding annonce que Snake Eyes a terminé sa production

Œil de vipère star Henry Golding a annoncé que Paramount Pictures » G.I. Joe le film dérivé a enveloppé la production. Vous pouvez consulter le post Instagram de Golding ci-dessous où l’acteur promet que le film “va faire exploser les chaussettes de tout le monde”.

CONNEXES: Bande-annonce et affiche de Rumble: la plus grande histoire d’outsider jamais

Œil de vipère est le commando ninja connu pour sa capacité mortelle avec une épée et des couteaux de tranchée. Cependant, il est également un artiste martial hautement qualifié qui peut être tout aussi dangereux sans armes. Snake-Eyes vivait dans la solitude dans les Hautes Sierras quand il a été recruté pour rejoindre G.I. Joe. Son vrai nom et sa trame de fond sont depuis longtemps des sources de mystère. Après avoir été pris dans une explosion d’hélicoptère, il est fortement marqué et muet. Pour cacher son visage, il apparaît généralement dans une cagoule noire et un body assorti.

Le film met en vedette Henry Golding (Crazy Rich Asians) en tant qu’assassin ninja titulaire, Andrew Koji (guerrier) en tant que Storm Shadow, Iko Uwais (Le raid, Stuber) en tant que Hard Master, Samara Weaving (Prêt pas prêt) comme Scarlett, Úrsula Corberó (Money Heist) comme baronne, Haruka Abe comme Akiko, Takehiro Hira comme Kenta et Steven Allerick (L’étendue) en tant que père de Snake Eyes.

CONNEXES: RAPPORT: Mission: Impossible 7 tournage en Italie interrompu

Le spin-off sera réalisé par Robert Schwentke (ROUGE, R.I.P.D.) à partir d’un scénario écrit par Evan Spiliotopoulous (Lumineux 2, The Huntsman: Winter’s War) avec Jeff Waxman, Erik Howsam, David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger en tant que producteurs exécutifs. Lorenzo di Bonaventura et Brian Goldner devraient également produire.

Œil de vipère devrait faire ses débuts en salles le 23 octobre 2020.