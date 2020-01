Henry Golding, l’étoile de Snake Eyes, fait l’hypothèse de l’action du film

La star de Snake Eyes, Henry Golding, a récemment accentué l’action du prochain G.I. Film dérivé de Joe.

Le G.I. La franchise Joe cherche un nouveau redémarrage après la déception des deux premiers films. Snake Eyes est le prochain film prévu et le tournage est actuellement en cours au Japon. La star de Crazy Rich Asians, Henry Golding, joue Snake Eyes et fait ses propres cascades pour le film.

Henry Golding a récemment pris une pause dans le tournage de Snake Eyes pour promouvoir The Gentleman. En parlant à Josh Horowitz de MTV News, Henry Golding a parlé de la sensation du prochain film Snake Eyes:

«Nous avons une authenticité à cela. Que personne n’aura jamais vu dans un G.I. Franchise Joe jamais. La quantité de cascades physiques que nous faisons l’emporte sur celle de n’importe quel CGI. De manière générale, ce sont toutes des cascades physiques. J’ai eu quelques blessures, je ne vais pas mentir – je me suis fait exploser la hanche, j’ai déchiré mon quad, mon ménisque comme déchiré.

Henry Golding a également taquiné l’action pour Snake Eyes:

“L’action est folle.”

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’interview avec Henry Golding ci-dessous.

Le G.I. Le spin-off de Joe racontera les origines de Snake Eyes de Henry Golding alors qu’il cherche à se venger de l’homme qui a assassiné son père et s’entraîne sous un groupe d’assassins ténébreux connu sous le nom de clan ninja Arashikage. Paramount Pictures et Hasbro avaient précédemment réuni une salle d’écrivain dirigée par Akiva Goldsman au printemps 2016 pour développer un univers cinématographique basé sur les propriétés de la ligne de jouets Micronauts, Visionaries et M.A.S.K., ainsi qu’un redémarrage du G.I. Franchise Joe après G.I. Joe: The Rise of Cobra et G.I Joe: Retaliation de 2013, qui mettait en vedette Ray Park dans le rôle de Snake Eyes.

Réalisé par Robert Schwentke à partir d’un scénario écrit par Evan Spiliotopoulos, la star de Snake Eyes Henry Golding en tant que personnage principal, Andrew Koji en tant que Storm Shadow, Iko Uwais en tant que Hard Master, berrsula Corberó en tant que baronne, Samara Weaving en Scarlett et Steven Allerick en Ninja Commando . Les acteurs Haruka Abe et Takehiro Hira ont également été interprétés dans des rôles non divulgués.

Snakes Eyes devrait sortir dans les salles le 23 octobre 2020.

Source: MTV News

