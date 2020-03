‘Hercai’ lance sa deuxième saison le dimanche 15 mars à Nova

L’offre turque ne se termine pas à Nova. Alors qu’au cours de la semaine c’est au tour de “Mille et Une Nuits”, “Elif” ou “Mme Fazilet et ses filles”, Dimanche est réservé pour un autre titre à succès, «Hercai», dont la deuxième saison sera précédée de l’aperçu de ‘Fugitiva’ sur la chaîne thématique d’Atresmedia. De cette façon, l’une des propositions les plus suivies de la chaîne reviendra accompagnée d’un autre pari pour l’avenir.

Le couple protagoniste de ‘Hercai’

Cette double sortie aura lieu le dimanche 15 mars. Pour cette journée, la présentation spéciale de “ Fugitiva ”, prévue à 20h00, avait déjà été confirmée, mais maintenant La première du deuxième opus de ‘Hercai’ à 22h30 a été annoncée, achevant une journée avec un fort accent turc, au cours de laquelle les questions posées sur le sort de Miran et Reyyan seront enfin levées.

Parmi ces questions, la proposition de Reyyan à Marran se distingue, dont la résolution ne sera pas facile, car chacune des personnes impliquées a des motifs et des traumatismes qui compliqueront leur union finale. Ce point de départ sera une fois de plus alimenté par la chimie entre les principaux interprètes, Akin Akinözü et Ebru Sahin, qui pousseront l’histoire d’amour de leurs personnages un peu plus loin.

Un phénomène nouveau

Loin d’épuiser son effet sur le public espagnol, les feuilletons turcs continuent de bénéficier d’un très bon accueil dans notre pays. ‘Fugitive’ sera le prochain à essayer de recevoir cette chaleureuse accolade du public, avec la demande d’exposer l’histoire d’un courage de la mère qui a toujours ramé à travers épais et mince devant les difficultés que la vie lui a présentées. Nova diffusera quotidiennement ‘Fugitiva’ du lundi 16 mars à 21h00..

