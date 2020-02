Herminia ne surmonte pas la rupture d’Antonio et Mercedes et finit par se perdre dans une forêt

Cela fait plus d’un an qu’Antonio et Mercedes ont décidé de se séparer, mais la rupture d’un mariage comme le leur est très difficile à digérer pour les plus proches. Herminia est la pire qui le traverse dans le chapitre 367 de ‘Dis-moi comment ça s’est passé’, intitulé “Arrête le monde, que je descende”, et ne surmonte toujours pas ce qui s’est passé, auquel il ne sert à rien de savoir que sa fille se rend en Toscane avec Max tandis que son ex-fils ne fait rien pour l’éviter.

Herminia, perdue dans la forêt dans ‘Dis-moi comment c’est arrivé’

Son découragement génère un sentiment de culpabilité chez Mercedes pour la façon dont elle prend en charge sa vie et, surtout, pour avoir laissé sa mère à Madrid pendant qu’elle voyage. Cependant, Il est clair qu’il a fallu beaucoup d’autonomisation en tant que femme et qu’elle ne peut pas se permettre de reculer. Heureusement, il y a Maria, qui reste avec sa grand-mère tout en profitant de l’occasion pour étudier.

Le voyage de Merche ne se déroule pas comme prévu après l’annulation du vol de surréservation, mais celui d’Antonio ne va pas mieux non plus. Il souhaite remercier ses voisins pour ce qu’ils ont fait pour lui en ce moment, pour ce organise un voyage à Séville vers lequel pointe Herminia. Mais à l’un des arrêts, le personnage de María Galiana descend du bus et vient de se perdre dans une forêt. Rapidement, les voisins préparent un fouet pour localiser la femme.

Inés, entre un rocher et un endroit dur

Inés s’est planté avec les demandes d’Oriol, mais sa relation avec Bethléem ne progresse pas comme il le souhaiterait. Il reçoit non seulement le rejet de son fils, mais aussi de son frère Toni, qui ne finit pas d’accepter qu’il aime une femme. Et pendant qu’il se débat avec ce qui arrive à sa sœur, Toni pense juste à retourner au travail, mais pour cela, il doit attendre que Chema accepte son retour dans la salle de rédaction.

