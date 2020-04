Hideaki Anno s’excuse auprès des fans pour le retard d’Evangelion 3.0 + 1.0

Cela fait longtemps que le dernier film d’Evangelion n’est pas sorti, celui qui nous a rapprochés de plus en plus de la clôture finale de l’histoire de Shinji Ikari et des autres pilotes d’EVA. Huit ans passent par être exact. Et quand il a semblé que cette année 2020 arriverait enfin, le film a dû être retardé indéfiniment en raison de la pandémie de coronavirus. Bien que le moins à blâmer dans tout cela soit Hideaki Anno, le créateur de la franchise, a présenté des excuses à tous les fans de Neon Genesis Evangelion pour le triste inconvénient, et a offert son soutien à ceux qui souffrent du covid-19.

Nous recommandons également: Evangelion 3.0 + 1.0 ne sortira pas en juin, il est retardé indéfiniment

Khara, le studio d’animation de Hikeadi Anno, a partagé un message écrit par lui-même sur Twitter. Tout d’abord, il a regretté la situation actuelle dans le monde et a reconnu le travail des organismes de santé dans la lutte contre le virus (en traduction de @otakucalendarjp):

“Je voudrais exprimer ma plus profonde compassion pour ceux qui ont souffert de l’infection au COVID-19, et je voudrais également exprimer ma gratitude et mon respect aux professionnels de la santé et à leurs membres qui continuent à y travailler.”

En plus de ses excuses, Hideaki Anno a déclaré que continuera à travailler dur sur la franchise:

«Je suis vraiment désolé de vous faire attendre, je vous ai déjà fait attendre pendant huit ans, maintenant en raison de la situation sans précédent. Le monde traverse des moments difficiles, mais je travaillerai dur à vos côtés avec un esprit indomptable et sans compromis. »

Evangelion 3.0 + 1.0 sortira le 27 juin 2020 et nous n’avons pas encore de nouvelle date.

.