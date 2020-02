Hideo Kojima pourrait travailler sur une nouvelle Silent Hill et ce serait un signal

Tout le monde sait que les tweets de Hideo Kojima cachent souvent de petits messages et des références à ses films, séries et jeux vidéo préférés. Quelque chose de similaire se produit avec le compte de Kojima Productions, habitué à nous tromper et à nous faire construire des châteaux en l’air. Cependant, nous ne pouvons pas éviter de spéculer, en particulier en ce qui concerne Silent Hill et le PT inachevé. Les théories et les rumeurs ont continué pendant des années et des années, mais il se pourrait que Kojima Productions annonce enfin le développement d’un nouveau Silent Hill

Un nouveau message sur le compte Twitter de Kojima Productions a fait penser à beaucoup que c’était un petit teaser pour un nouveau Silent Hill. Sur la photo publiée, Aki Saito, responsable de la communication de l’étude, tenant un crayon et parlant au téléphone. Mais ce qui a le plus retenu l’attention, c’est le message du tweet: «Désolé à tous d’avoir gardé le silence! J’ai été très occupé ces derniers temps … Je pense que je serai bientôt en mesure de vous dire ce que nous allons faire … »

Et je ne suis pas le seul (j’espère) à croire que “garder le silence” est plus qu’une simple coïncidence:

C’est vrai, beaucoup pensent que parce que Kojima Production a écrit son tweet de cette façon c’est une référence à Silent Hill: silencieux, silencieux, Silent Hills, vous me comprenez. Une autre chose qui rend les fans aussi fous, c’est qu’Aki Saito ne tient aucun type de crayon. Si vous regardez attentivement, vous verrez que c’est un crayon triangulaire!, Quelque chose qui devrait nous rappeler la tête de pyramide, l’un des ennemis les plus emblématiques de la franchise d’horreur de survie:

Comme si cela ne suffisait pas dans le cahier de Saito, le message «La semaine prochaine!» Est lu, nous allons donc surveiller votre compte Twitter jour et nuit. Il y a plusieurs rumeurs à propos de Konami et Kojima, telles qu’elles pourraient se réconcilier pour mettre fin à PT, ou que le prochain jeu du studio de développeur serait celui d’une terreur exclusive pour la PS5.

Que pensez-vous, est-ce un signe auquel nous devons prêter attention ou est-ce juste Kojima qui nous traîne à nouveau? Dites-le nous dans les commentaires

