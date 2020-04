Hideo Kojima veut faire un nouveau jeu d’horreur après un échec de la mort déçoit

Hideo Kojima pourrait planifier un nouveau jeu d’horreur, du moins le concepteur japonais de jeux vidéo célèbre pour la série Metal Gear a indiqué dans une récente interview avec BAFTA, répétant une grande partie de ce qu’il a dit à Rocket Beans Gaming en novembre.

“Je me fais facilement peur, je suis donc convaincu que je pourrais créer quelque chose de plus terrifiant que peut-être d’autres”, a déclaré Kojima. «J’ai peur de choses comme l’obscurité et j’imagine des ombres de fantômes dans l’obscurité.»

Selon un rapport de Comicbook de début mars, le projet pourrait être une nouvelle version d’un jeu Silent Hill que Kojima devait réaliser avec le réalisateur Guillermo Del Toro en 2014, mais a finalement été annulé par le distributeur Konami.

Ce jeu, a déclaré Kojima à BAFTA, «s’est terminé comme une simple expérience, mais je voudrais faire un autre jeu d’horreur un jour. Quelque chose qui utilise une méthode révolutionnaire pour créer la terreur, qui ne vous fait pas seulement faire pipi dans votre pantalon, mais les merde. J’ai déjà des idées en tête. »

Les nouvelles des dernières idées de Kojima suivent peu de temps après la publication du très attendu Death Stranding de l’année dernière. Le titre post-apocalyptique, mettant en vedette la star de Walking Dead Norman Reedus aux côtés de Léa Seydoux et Mads Mikkelsen, n’a pas répondu aux attentes à la fois critiques et commerciales, bien que Kojima se soit vanté une fois qu’il créerait un «nouveau genre».

S’il était fait, le jeu d’horreur hypothétique marquerait le deuxième titre produit par Kojima Productions depuis que le studio a rompu ses liens avec la société mère Konami à cause des différences créatives entourant la sortie du jeu furtif Metal Gear Solid V: The Phantom Pain en 2015.

Ces mises à jour, bien qu’excitantes, doivent être prises avec un grain de sel. Tandis que Hideo Kojima est sans aucun doute en train de planifier quelque chose, ce que le célèbre développeur cryptique va proposer, personne ne peut jamais le savoir, du moins pas avant.