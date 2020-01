Hideo Kojima veut faire une série animée et un manga

Après des années, nous avons enfin vu Death Stranding de Kojima Productions et maintenant que le jeu est devenu l’un des titres les plus vendus et récompensés, Hideo Kojima veut tenter sa chance ailleurs et songe à créer un anime ou un manga.

Récemment, Dualshockers a traduit une interview que Kojima a faite avec Famitsu au Japon et dans laquelle le célèbre développeur a parlé à Yoji Shinkawa de Death Stranding, mais il n’a pas fallu longtemps pour passer à l’anime.

Selon l’interview, Kojima Productions Elle est très intéressée à faire de petits projets par rapport à quelque chose comme Death Stranding. Par exemple, un manga qui pourrait convenir à un anime. La vérité est que ce n’est un secret pour personne que Kojima ressent de l’amour pour l’anime.

Plus tôt ce mois-ci, Hideo Kojima a publié un message sur Twitter qui disait: «Nous avons vu la trilogie des films de Gundam. J’ai regardé la série télévisée il y a 40 ans quand j’étais au lycée, mais regarder la trilogie du film confirme que c’est au-delà de la méchante anime, c’est plutôt un chef-d’œuvre des films de guerre.

On ne sait pas très bien ce que l’anime ou le manga que Hideo Kojima pourrait créer, mais ce serait sûrement quelque chose de dystopique de terreur qui comprend beaucoup d’émotion.

