‘Hierro’ commence le tournage de sa deuxième saison avec la signature de Matias Varela (‘Narcos’)

Après avoir remporté une poignée de prix et revendiqué l’un des titres les plus populaires de Movistar +, ‘Hierro’ a commencé à enregistrer sa deuxième saison inévitable. Le nouveau lot comprendra six livraisons, qui seront re-filmées sur l’île d’El Hierro, où nous rencontrerons la juge Candela Montes, le revendeur Diaz et de nombreux autres personnages inédits.

Jorge et Pepe Coira avec Candela Peña, Darío Grandinetti et Matias Varela

Tel que rapporté par la plateforme Telefónica, la signature la plus pertinente dans ce décollage sera Matias Varela, que nous avons vu dans la peau de Jorge Salcedo dans ‘Narcos’ ou dans des productions cinématographiques comme “Assassin’s Creed”. L’acteur d’origine suédoise donnera vie à un descendant d’herreños élevé à Miami cette vie est considérée comme une compétition dans laquelle la défaite n’est pas une option.

Dans la perspective de la deuxième saison, Movistar + reprendra la stratégie internationale appliquée à la première, qui a atteint les télévisions française et allemande grâce à la collaboration du producteur galicien Portocabo avec ARTE France et Atlantique Productions. Et bien sûr, Candela Peña et Darío Grandinetti restent les protagonistes des nouveaux épisodes, qui sera marquée par une dynamique familiale, sans perdre l’essence de l’intrigue insulaire conçue par Pepe et Jorge Coira.

Échos du passé

Le juge Montes et Díaz devront tous deux résister aux fantômes du passé, tandis qu’une affaire judiciaire conduit à une nouvelle affaire pénale qui soutiendra la saison. Le tournage aura lieu entre février et mai., en vue d’intégrer les prochains épisodes dans un catalogue qui connaîtra dans les prochains mois l’arrivée de la deuxième saison de ‘Just Before Christ’ et les premières de ‘The Invisible Line’ et ‘Unity’.

.