«High School Musical»: Derek Hough Cast dans la saison 2 de la série Disney +

High School Musical: The Musical: l’école rivale de la série vient de recevoir un nouveau professeur impressionnant: Derek Hough, qui reviendra pendant la saison 2 du spectacle Disney +, rapporte notre site sœur Deadline.

Le juge du monde de la danse et le vétérinaire de Dancing With the Stars incarneront Zack, l’ex-petit ami de Miss Jenn (Kate Reinders). Acteur charmant mais sournois, il retourne à Salt Lake City pour enseigner le théâtre au plus grand rival d’East High, North High.

Les précédents crédits d’acteur de Hough incluent un arc sur Nashville et Hairspray Live!

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Apple TV + a renouvelé le drame Truth Be Told pour la saison 2. Star Octavia Spencer sera de retour en tant que podcaster du vrai crime Poppy Parnell, avec la prochaine saison consacrée à un nouveau cas.

* Victor Garber (Legends of Tomorrow, Alias) et Saul Rubinek (Warehouse 13) seront les invités de Schitt’s Creek la semaine prochaine en tant que producteurs de Sunrise Bay, le feuilleton qui mettait en vedette Moira de Catherine O’Hara, EW.com.

* Les animateurs de Game of Thrones David Benioff et Dan Weiss feront leur apparition pendant la saison 3 de Westworld en tant que techniciens chez Delos, la société qui fabrique des hôtes Android, rapporte EW.com.

* Apple TV + a publié une bande-annonce de Home Before Dark, une nouvelle série mystère avec Jim Sturgess. Il sera présenté le vendredi 3 avril.

