High School Musical Series Saison 2 pour mettre en scène une beauté et la bête musicale

High School Musical Series Saison 2 pour mettre en scène une comédie musicale Beauty and the Beast

Alors que la production commence officiellement pour la deuxième saison à venir High School Musical: The Musical: The Series, Disney + a annoncé que la nouvelle saison mettra en vedette une comédie musicale printanière de La belle et la Bête où les étudiants de théâtre d’East High sont prêts à interpréter des numéros musicaux repensés du film emblématique de Disney. Devant débuter plus tard cette année, la saison 2 couvrira toujours des chansons de la High School Musical films tout en continuant à présenter de nouvelles chansons originales. L’annonce est également venue avec la sortie d’une nouvelle vidéo que vous pouvez maintenant regarder ci-dessous avec le casting principal alors qu’ils chantaient leur propre interprétation de La belle et la Bête.

“L’effusion d’amour et de soutien pour la première saison a été incroyablement excitante, et je suis ravi que les Wildcats mettent” Beauty and the Beast “dans la saison deux,” Le créateur Tim Federle a déclaré dans un communiqué. «Ce fut l’un des premiers spectacles de Broadway que j’ai jamais vu, quand j’avais 14 ans, et il a toutes les métaphores parfaites pour l’expérience du lycée: les gens me jugent-ils pour mon apparence? Qu’est-ce que le véritable amour? Vais-je réaliser l’avenir dont je rêve? Et, peut-être plus important encore, il y a des fourchettes dansantes. “

High School Musical: La comédie musicale: la série est un drame musical pour adolescents simulé qui suit un groupe d’étudiants d’East High qui présentent une performance de High School Musical pour leur production de théâtre d’hiver, pour se rendre compte qu’autant de drames se produisent également hors scène. Chaque épisode de la saison 1 comprenait de nouvelles chansons et de nouvelles interprétations de chansons emblématiques du premier film telles que «Start of Something New», «All in this Together» et «Breaking Free».

La série met en vedette Olivia Rodrigo comme Nini, Joshua Bassett comme Ricky, Matt Cornett comme E.J., Sofia Wylie comme Gina, Larry Saperstein comme Big Red, Julia Lester comme Ashlyn, Dara Renee comme Kourtney, Frankie Rodriguez comme Carlos et Joe Serafini comme Seb. Il est produit par Tim Federle (Ferdinand) et Oliver Goldstick (Jolies petites menteuses) ainsi que les EP du film original Bill Borden et Barry Rosenbush.

La saison 1 a été accueillie avec de nombreuses critiques positives et a obtenu la certification «Fresh Fresh» sur Rotten Tomatoes, mesurée par un consensus de critiques des meilleurs critiques et membres du public. Il a récemment été nominé pour un GLAAD Media Award. Les 10 épisodes de la première saison sont déjà disponibles en streaming sur Disney +.

La première High School Musical film diffusé en 2006 sur la chaîne Disney qui a lancé la carrière de Zac Efron (The Greatest Showman, Extrêmement méchant, choquant et vil), Vanessa Hudgens (Dog Days) et Ashley Tisdale (Charmant) leur conférant une reconnaissance mondiale. Le dernier film intitulé High School Musical 3: dernière année a été libéré il y a dix ans.