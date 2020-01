High School Musical: The Musical – La série Episode 110 “Acte Deux”

Ça y est …! C’est la finale de la première saison de High School Musical: The Musical – The Series et elle ne déçoit pas, elle a de gros numéros de musique du film original, beaucoup d’émotion, des configurations pour la deuxième saison et bien plus encore.

Quand j’ai vu la bande-annonce de cette série pour la première fois, je n’étais pas sûre de l’idée du spectacle et je l’avais écrite comme quelque chose que les enfants devaient regarder sur Disney +, mais au cours des 10 dernières semaines, un vendredi, je m’asseyais pour regarder le spectacle, vouloir découvrir ce qui se passait ensuite et vraiment profiter des bouffonneries adolescentes de ce groupe d’individus talentueux.

Le nom pourrait rebuter certaines personnes, avions-nous besoin de «La comédie musicale» dans le titre? Mais toute personne abonnée à Disney + devrait donner une chance à ce spectacle, surtout maintenant, elle peut binge toute la série en une seule fois.

Si vous n’avez jamais vu la comédie musicale originale du lycée, cela ne fait aucune différence pour cette série, car c’est un tout nouvel ensemble de personnages, qui sont des enfants d’un lycée, interprétant une version musicale du film. Bien qu’il y ait des références à l’original, cela n’a pas d’importance, bien que l’original soit également sur Disney +, cela ne fait pas de mal de le regarder en premier (je ne l’ai regardé que pour la première fois une semaine avant le lancement de Disney + pour cette raison exacte!).

Le triangle amoureux original des premiers épisodes est lentement devenu moins au centre de la saison, Ricky se démarquant comme un personnage qui a grandi le plus, car il n’était pas si sympathique dans le premier épisode, mais à la fin de Au cours de la saison, mon opinion sur lui a changé, alors qu’il tentait de compenser les erreurs qu’il avait commises mais aussi comment il avait besoin d’amis pour se tourner. Bien que j’aurais quand même préféré qu’il se retrouve avec Gina, comme pendant qu’elle était la «méchante» dans les premiers épisodes, le personnage s’est adouci lorsque le groupe l’a acceptée et son passé exploré.

Mon principal problème avec la série était le personnage féminin principal, Nini, car son personnage ne semblait pas avoir beaucoup de croissance tout au long de la saison et s’est un peu perdu dans le shuffle. Elle a du talent et chante à merveille, mais toute l’intrigue secondaire de son entrée dans une école spéciale se sent à sa place, car le reste de l’équipe est également très talentueux.

Il existe de nombreux sujets de la série qui ne sont pas liés, mais qui restent ouverts pour une exploration plus approfondie dans les prochains épisodes, car il a été confirmé que la série reviendra à l’automne avec 12 autres épisodes. J’espère que d’ici là, plus de gens auront profité de l’occasion pour regarder la série.

J’ai adoré la scène des génériques avec Red, lui donnant une chance de se produire sur la scène et d’obtenir son moment, qui s’est construit au cours des derniers épisodes. Et c’est l’une des grandes choses de cette série, avoir 10 épisodes nous a permis de mieux connaître les personnages et leur a donné de l’espace pour grandir.

High School Musical: The Musical – The Series a été une série dramatique vraiment agréable et cet épisode n’a pas déçu, maintenant il ne reste plus qu’à attendre la saison 2.

Évaluation – 4 sur 5

