High School Musical: The Musical – La série Saison 2 aura plus d’épisodes

La première saison de High School Musical: The Musical – La série se termine vendredi prochain et il a déjà été confirmé que le spectacle sera de retour pour une deuxième saison à l’automne.

Et le créateur et coureur de spectacles, Tim Federle, a confirmé via Twitter que la série comptera quelques épisodes de plus que dans la saison 1, passant de 10 à 12 épisodes.

🚨 12 épisodes de la deuxième saison de #HSMTMTS 🚨 ⤵️ https://t.co/jjVxe49ZSu

– Tim Federle (@TimFederle) 3 janvier 2020

La série se déroule à East High School, le lieu de tournage et de tournage des films originaux. Il présente les membres du club de théâtre et leurs conseillers pédagogiques alors qu’ils se préparent à la soirée d’ouverture de la toute première production de leur lycée de «High School Musical: The Musical». Les spectacles fleurissent, de vieilles amitiés sont testées tandis que de nouvelles sont créées. , les rivalités éclatent et les vies sont changées à jamais alors que ces élèves découvrent le pouvoir transformateur que seul le théâtre du secondaire peut fournir.

Le spectacle met en vedette Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Renee ’, Frankie A. Rodriguez, Mark St. Cyr et Kate Reinders.

Êtes-vous impatient pour la prochaine saison d’inclure plus d’épisodes?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

Articles Similaires

.