High School Musical: The Musical – La série Saison 2 commence la production

Disney a annoncé que la production a repris à Salt Lake City lors de la deuxième saison de la populaire série Disney + «High School Musical: The Musical: The Series» alors que les étudiants du théâtre East High se préparent à interpréter «Beauty and the Beast» comme comédie musicale de printemps. . Prévue pour un début à la fin de 2020 sur Disney +, la deuxième saison comprendra des numéros musicaux repensés à la fois des films «High School Musical» et de la production scénique de «Beauty and the Beast», en plus de toutes nouvelles chansons qui rejoignent les succès de la saison un comme «Born to Be Brave» et «Just for a Moment».

Créée et produite par Tim Federle («Ferdinand», nominé aux Golden Globe et aux Oscars), la série a été «Certified Fresh» sur Rotten Tomatoes, mesurée par un consensus de critiques de critiques et de membres du public. Il a récemment été nominé pour un GLAAD Media Award.

La bande originale est entrée dans le Billboard 200 à (# 31). Plus récemment, le single «All I Want», écrit et interprété par Olivia Rodrigo, a recueilli plus de 52 millions de flux à travers le monde sur toutes les plateformes. Rodrigo interprétera la chanson sur «Live with Kelly and Ryan» le jeudi 6 février (veuillez consulter les listes locales).

“Nous sommes ravis des plans de Tim pour la nouvelle saison. Il continue de nous étonner et de nous surprendre avec les relations et les histoires qu’il crée pour ce casting incroyablement talentueux. La saison deux sera remplie d’encore plus d’humour, de cœur et de musique qui ont fait de HSMTMTS une série phare sur Disney + », a déclaré Ricky Strauss, président, Content & Marketing, Disney +.

Gary Marsh, président et directeur de la création de Disney Channels Worldwide, a déclaré: «L’occasion d’emprunter l’un des scores Disney les plus classiques – et de construire notre deuxième saison de HSMTMTS autour de lui -, c’est comme avoir votre souhait sur une étoile exaucée. “

“L’effusion d’amour et de soutien pour la première saison a été incroyablement excitante, et je suis ravi que les Wildcats mettent” Beauty and the Beast “dans la saison deux”, a déclaré Tim Federle. «Ce fut l’un des premiers spectacles de Broadway que j’ai jamais vu, quand j’avais 14 ans, et il a toutes les métaphores parfaites pour l’expérience du lycée: les gens me jugent-ils pour mon apparence? Qu’est-ce que le véritable amour? Vais-je réaliser l’avenir dont je rêve? Et, peut-être plus important encore, il y a des fourchettes dansantes. “

Joe Serafini («Seb») sera un habitué de la série dans la saison deux, rejoignant Olivia Rodrigo («Nini»), Joshua Bassett («Ricky»), Matt Cornett («EJ»), Sofia Wylie («Gina»), Larry Saperstein («Big Red»), Julia Lester («Ashlyn»), Dara Reneé («Kourtney»), Frankie Rodriguez («Carlos»), Mark St. Cyr («M. Mazzara») et Kate Reinders («Miss Jenn ”).

Tim Federle, créateur de «High School Musical: The Musical: The Series», est également producteur exécutif de la saison deux.

La première saison de «High School Musical: The Musical: The Series» est actuellement disponible sur Disney +.

