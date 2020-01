High School Musical: The Musical – La série Sing-Along et des crédits supplémentaires ajoutés à Disney +

Aujourd’hui, Disney a ajouté du contenu supplémentaire pour High School Musical: The Musical – The Series, y compris des versions à chanter de chacun des épisodes, ainsi que des «crédits supplémentaires» pour chaque épisode qui montrent en coulisses comment ils ont fait le spectacle.

Les versions à chanter sont disponibles séparément dans la section «Originals», tandis que les extras se trouvent dans les sections extras des épisodes standard.

Allez-vous regarder les versions à chanter?

