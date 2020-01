High School Musical: The Musical – The Series Episode 109 “Opening Night” Review

L’avant-dernier épisode de la première saison de High School Musical: The Musical – The Series, arrive enfin au point où nous les voyons jouer la comédie musicale et sans aucun doute, ils ont essayé de faire de cette performance la meilleure possible être. La partie «scène» de la comédie musicale a l’air et sonne fantastiques, apportant la série beaucoup plus dans l’univers «High School Musical», qui faisait défaut dans les épisodes précédents. Mais celui-ci s’inspire vraiment de l’original, d’autant plus qu’ils interprètent “Getcha Head in the Game” et “Stick to the Status Quo”, ce qui permet vraiment aux acteurs de montrer leurs incroyables talents, car c’est une merveilleuse performance. Et les sections musicales ressemblent à une production de très haute qualité, en particulier pour un «lycée», mais cela fonctionne dans les limites du spectacle, car cela permet de le séparer des scènes habituelles.

Tous les petits fils du scénario ont lentement conduit à ce moment et je pense qu’il a livré bien plus que ce que j’attendais. Les personnages se sentent tous beaucoup plus réalistes et terre-à-terre que tout ce que nous avons vu dans les films. Et c’est là que cette série a eu le temps de briller, comme il s’agit du neuvième épisode, nous avons eu plus de temps pour connaître les personnages et ce qui se passe dans leur vie, ce qui le rend d’autant plus intéressant.

Voyant le chagrin sur le visage de Ricky quand il voit sa mère avec son nouveau petit ami, ce qui le met complètement hors de lui et dans un acte de pur altruisme, se retire pour s’assurer que Nini a sa chance de briller. Et ce n’était pas le seul déchirement, car voir Gina revenir et obtenir l’amour du groupe, bien que le fait que Ricky agisse un peu maladroit est logique de son point de vue, mais j’espérais un peu qu’il choisirait Gina à la place!

Tant de personnages ont eu la possibilité de respirer et cet épisode m’a laissé en vouloir plus, je voulais aller directement dans la finale, est-ce que Red et Ashlyn vont se réunir? Le professeur de robotique va-t-il se connecter avec Mme Jen? Est-ce que EJ sera nul comme Troy? Je suis complètement investi dans cette émission et je suis super content que la deuxième saison arrive cet automne.

Encore une fois, High School Musical: The Musical – The Series continue de m’impressionner et est mon plaisir coupable, plein d’angoisse chez les adolescents et c’est du fromage total, mais j’adore ça. Les performances des acteurs impliqués sont fantastiques et je suis vraiment content que je me sois trompé sur ce spectacle, celui que je recommanderais facilement et si vous ne l’avez pas encore fait, montrez-le maintenant avant la finale de vendredi!

Évaluation 4 sur 5 étoiles

