High School Musical: The Musical: The Series Season 1 Bloopers Video Leased

Disney a publié une nouvelle vidéo mettant en vedette des dizaines de bêtisiers de l’enregistrement de la première saison de High School Musical: The Musical – The Series.

Découvrez la bobine de blooper ci-dessous:

High School Musical: The Musical: The Series », suit Ricky et Nini, des juniors de l’East High, qui viennent de rentrer du camp d’été avec une voix, une confiance et un petit ami ambitieux, E.J. Avec l’aide de son meilleur ami, Ricky lance un plan pour reconquérir le cœur de son ex-petite amie Nini en auditionnant pour se produire en face d’elle dans la toute première production théâtrale de «High School Musical» de l’école.

L’intégralité de la première saison de High School Musical: The Musical – The Series est disponible dès maintenant sur Disney +

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.