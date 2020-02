Hilary Duff demande à Disney de déplacer Lizzie McGuire à Hulu

Dans le prolongement de cette publication Instagram «cryptique» de cette semaine, l’actrice Hilary Duff a été amenée sur Instagram pour partager plus de détails sur les problèmes internes auxquels est confrontée la série Disney + Rival, Lizzie McGuire.

Où elle exhorte ouvertement Disney à envisager de déplacer son émission sur Hulu parce que “je rendrais un mauvais service à tout le monde en limitant les réalités du voyage d’une personne de 30 ans pour vivre sous le plafond d’une classification PG”.

Dans un nouveau message, elle dit:

Ce problème avec la série a déjà vu la série perdre son showrunner Terri Minsky en démissionnant début janvier.

Disney + a déjà perdu deux séries, High Fidelity et Love, Victor, face à Hulu, car elles contiennent des thèmes plus matures. Et cette dernière demande de l’actrice soumet le nouveau service de streaming à de nombreuses critiques de la part des fans adultes qui souhaitent que la série revienne.

En faisant ce post, elle pousse Disney à rendre le spectacle plus mûr que ce que les dirigeants veulent pour Disney +, donc j’espère qu’il y a quelque part au milieu pour permettre à ce spectacle de continuer. Ce serait une perte majeure pour Disney +, car il s’agissait de la principale émission qu’ils ont promue au cours des derniers mois, la vidéo “What’s Coming In 2020”.

De nombreux abonnés de Disney + sont frustrés par le manque de contenu mature sur le service, et beaucoup disent pourquoi une émission comme Mandalorian peut montrer des gens tués ou se faisant couper les bras, mais avoir des relations réelles est trop mature.

Pensez-vous que Disney + devrait permettre au spectacle d’être plus mature?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.