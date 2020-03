Hilary Duff demande à Disney + de faire de Lizzie McGuire une histoire moins enfantine | Instagram

Lizzie McGuire est l’une des séries les plus attendues de tous, mais pendant quelques semaines, l’enregistrement a commencé à échouer, alors Hilary Duff veut que la base soit basée histoire plus pour les personnes âgées que pour les enfants

Il est très vrai que les gens qui regardaient la célèbre série ont actuellement entre 20 et 30 ans, c’est pourquoi on pense qu’elle a commencé à avoir problèmes de production.

La nouvelle version de Lizzie McGuire, a dû suspendre les enregistrements après le départ brutal du producteur Terri Minsky qui est le créateur et scénariste de la série, pour les différences créatives entre elle et le studio.

Terri Minsky, l’auteur et producteur de l’émission n’a pu jouer deux épisodes parce qu’elle voulait que le contenu soit un peu plus mature mais Disney a refusé à cette demande car je voulais quelque chose qui convienne à toute la famille.

Ce serait un rêve pour Disney de nous laisser aller à Hulu, s’ils le voulaient, et je pourrais donner vie à ce personnage bien-aimé “, a déclaré Hilary.

Hilary Duff pensait apparemment à un solution pour pouvoir continuer avec la série qu’il est si désireux de faire, alors il a demandé au studio déplacer la série à Hulu et ainsi créer une histoire moins enfantine.

L’actrice et chanteuse publié dans votre compte Instagram, le demande à Disney Studios afin que “Lizzie McGuire” soit diffusée sur la plateforme Hulu, au lieu de Disney + comme prévu, et puisse ainsi répondre à des problématiques non adaptées à la famille.

J’étais incroyablement excitée de lancer Lizzie McGuire chez Disney + et ma passion demeure. Cependant, j’ai la responsabilité d’honorer la relation des fans avec Lizzie “, a écrit Duff.

Il est clair que Hilary veut faire un bon papier car il veut donner aux fans de la série ce qu’ils méritent et ne pas se limiter à quelque chose de ringard de jeunes enfants.

Je ne rendrais service à personne en limitant la réalité d’une personne de 30 ans sous la limite d’une qualification pour tous les âges », a posté Hilary Duff sur Instagram.

Il ne reste plus qu’à attendre la décision de Disney, car apparemment les fans de la série sont assez insatisfaits et bouleversés quant à la façon dont ils veulent réaliser le projet et rejoindre la demande de Hilary.

Disney veut vendre Lizzie McGuire aux enfants alors qu’en réalité, les gens qui veulent regarder cette série ont maintenant entre 20 et 30 ans parce que c’est nous qui avons grandi avec la série.

On dit peu que Disney + a annulé l’amour, Simon et Lizzie McGuire pour être “trop ​​adulte” pour avoir des personnages LGBT

J’espère qu’ils résoudront bientôt ce gros problème car tout le monde attend sans doute trop de retour de Lizzie sur le petit écran.

