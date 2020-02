Hilary Duff demande à Disney Plus de déplacer la renaissance de «Lizzie McGuire» à Hulu

Hilary Duff a plus que quelques mots à dire sur l’état de sa renaissance de Lizzie McGuire.

Après avoir laissé entendre plus tôt cette semaine que le réveil est considéré comme trop adulte pour Disney +, Duff s’est rendu sur Instagram vendredi pour remédier au retard, demandant officiellement à Disney de permettre au réveil de Lizzie de se déplacer à Hulu afin qu’il puisse explorer plus de thèmes pour adultes.

“Était incroyablement excité de lancer Lizzie sur [Disney+] et ma passion demeure! ” Duff a dit dans son message. “Cependant, je sens une énorme responsabilité d’honorer la relation des fans avec Lizzie qui, comme moi, a grandi en se voyant en elle. Je ne rendrais pas service à tout le monde en limitant les réalités d’un voyage de 30 ans pour vivre sous le plafond d’un classement PG. Il est important pour moi que, tout comme son expérience en tant que préadolescente / adolescente naviguant dans la vie était authentique, ses prochains chapitres sont tout aussi réels et pertinents. Ce serait un rêve si Disney nous laissait déplacer le spectacle à Hulu, s’ils étaient intéressés, et je pourrais redonner vie à ce personnage bien-aimé. »

Le renouveau de Lizzie Maguire de Disney + a été annoncé pour la première fois en août dernier, Duff reprenant le rôle-titre; il trouverait Lizzie sur le point d’avoir 30 ans et de travailler comme assistante d’un décorateur chic de New York. La série ramène également les acteurs originaux Hallie Todd (maman Jo), Robert Carradine (papa Sam), Jake Thomas (frère Matt) et Adam Lamberg (ami Gordo).

Mais la production a été arrêtée en janvier lorsque le créateur de la série originale Terri Minsky a quitté son poste de showrunner après seulement deux épisodes. Disney a déclaré à l’époque que “nous avons conclu que nous devons aller dans une direction créative différente et que nous mettons un nouvel objectif sur la série” – mais lorsque Disney + a déplacé son amour, Simon spinoff à Hulu au milieu des rapports, il était trop adulte pour le streamer , Duff a écrit «Sons familiers» dans une légende Instagram, ce qui laisse supposer que Disney + pourrait se méfier du renouveau de Lizzie en explorant également des thèmes plus matures.

Fans de Lizzie, suivriez-vous la série jusqu’à Hulu? Sonnez dans les commentaires.