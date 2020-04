Hilary Duff espère que Disney se rencontrera au milieu de la nouvelle série Disney + Lizzie McGuire

Au cours de la dernière édition du D23 Expo, Disney a annoncé qu’elle ramènerait Hilary Duff sur nos écrans sous le nom de Lizzie McGuire, ce qui a enthousiasmé des millions de fans à propos de la renaissance de cette émission populaire.

Au cours de l’hiver, deux épisodes de la nouvelle série ont été filmés et au début de l’année, nous avons vu une bande-annonce pour tout ce qui arrivera à Disney + en 2020, nous donnant un petit aperçu de ce qui allait arriver.

Cependant, après cela, il a été révélé que le showrunner d’origine Terri Minsky n’était plus impliqué dans le projet.

Et peu de temps après, l’actrice Hilary Duff est allée sur Instagram pour discuter ouvertement de certains problèmes avec la prochaine série de revival Disney + Original Lizzie McGuire. Elle a dit:

“J’étais incroyablement excité de lancer‘ Lizzie ’sur D + et ma passion demeure! Cependant, je ressens une énorme responsabilité d’honorer la relation des fans avec LIZZIE qui, comme moi, a grandi en se voyant en elle. Je ne rendrais pas service à tout le monde en limitant les réalités d’un voyage de 30 ans pour vivre sous le plafond d’un classement PG. Il est important pour moi que, tout comme son expérience en tant que préadolescente / adolescente naviguant dans la vie était authentique, ses prochains chapitres sont tout aussi réels et pertinents. Ce serait un rêve si Disney nous laissait déplacer le spectacle à Hulu, s’ils étaient intéressés, et je pourrais redonner vie à ce personnage bien-aimé. »

Lorsque Hilary Duff a fait sa lune de miel, la production de l’émission a été interrompue et, maintenant que la situation actuelle des coronavirus a fermé le tournage, l’émission est actuellement retardée.

Il y a de bonnes nouvelles, car une nouvelle image a été partagée sur Instagram par le compte de fans de Lizzie McGuire @peterstanslizzie, montrant l’équipe créative derrière le spectacle, y compris Terri Minksy, travaillant ensemble sur une réunion virtuelle. Ce qui nous donne un peu d’espoir que Disney travaille à apporter cette série à nos écrans et, espérons-le, à résoudre les problèmes avec la série.

Hilary Duff et Terri Minsky ont parlé du spectacle en respectant le personnage original de Disney Channel, tout en restant fidèle à la réalité, car elle n’est plus une fille de 14 ans vivant avec ses parents, mais une femme de 30 ans vivant à New York City.

Hilary a parlé au magazine People que

“Il y a toujours des conversations en cours dans l’espoir que nous puissions trouver un moyen de nous rencontrer au milieu et que les deux se plient un peu. Je comprends qu’ils doivent protéger leur marque et il existe des directives assez strictes sur ce à quoi cela ressemble.

Je dois juste m’assurer que c’est la bonne décision pour moi et que je sens que je l’honore et le personnage, et que cela sera lié aux personnes qui ont grandi avec elle parce que ce sont les personnes dont je veux vraiment parler à.”

Espérons que ce temps supplémentaire sera disponible pour travailler ensemble sur le spectacle ramènera bientôt Lizzie McGuire à Disney +.

Avez-vous hâte de découvrir la nouvelle série Lizzie McGuire?

