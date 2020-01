Hillary Clinton dit que ses docuseries Hulu n’étaient pas ce qu’elle attendait

La réalisatrice du documentaire Nanette Burstein a dressé le portrait de personnalités telles que le producteur hollywoodien Robert Evans, Nancy Kerrigan et Tonya Harding, et le magnat de la technologie John McAfee. Son dernier sujet est l’ancienne secrétaire d’État et première dame Hillary Clinton. La série Hulu Hillary fait sa première au Sundance Film Festival.

Barack Obama et Hillary Clinton | Barbara Kinney

Clinton a parlé à un panel de la Television Critics Association avec Burstein le 17 janvier avant la première de Hillary’s Sundance. Clinton a révélé comment la série est devenue quelque chose de différent de ce qu’elle avait initialement signé. Si vous n’êtes pas à Sundance pour voir Hillary, il sera présenté en avant-première à Hulu le 6 mars.

«Hillary» a commencé comme un film de campagne Hillary Clinton 2016

Hillary Clinton s’est présentée à la présidence en 2016. Nanette Burstein a d’abord commencé à filmer Clinton pour raconter l’histoire de sa campagne et peut-être de son élection.

“Comme Nanette vous le dira, cela n’a pas commencé comme le film qu’il a fini par être”, a déclaré Clinton. «Cela a vraiment commencé comme un documentaire de campagne parce que nous avions environ 1 700 heures de séquences en coulisses, dont certaines dans le film. “

Qu’est-ce qu’Hillary est devenu

Après 2016, Nanette Burstein a eu une autre idée pour placer ses séquences documentaires Hillary Clinton dans un nouveau contexte. Clinton a accepté.

«Mais Nanette, dont j’ai été très impressionnée lorsque nous l’avons interviewée en tant que personne qui allait réaliser le film, est revenue et a dit:« Regardez, c’est une histoire plus grande. Il faut le dire. Cela fait partie de l’arc de l’histoire des femmes, de l’avancement, des choix qui sont faits. “

L-R: Hillary Clinton, Chelsea Clinton | Barbara Kinney / Hulu

Burstein a estimé que la vie et la carrière d’Hillary Clinton pourraient également fournir un contexte historique aux dernières décennies de l’histoire américaine et du mouvement des femmes.

“La raison pour laquelle j’ai voulu développer cela et raconter son histoire de vie, c’est que je pensais que c’était si remarquablement emblématique de notre histoire au cours des 40 dernières années”, a déclaré Burstein. “En particulier en ce qui concerne les droits des femmes et la façon dont elle a été la pointe de la lance de diverses manières et comment elle a chevauché ces divers moments historiques énormes.”

Hillary Clinton s’est ouverte à Nanette Burstein

Hillary Clinton a siégé pendant 35 heures d’interviews réduites aux quatre heures de Hillary.

“Je ne cours pour rien”, a déclaré Clinton. “Je ne suis pas au pouvoir. Alors j’ai dit: «Bien sûr, pourquoi n’essayons-nous pas?» Et nous sommes partis. Il n’y avait rien hors limites.

Nanette Burstein l’a également surprise

Le cinéma est une nouvelle expérience pour Hillary Clinton. Par exemple, elle ne savait pas que Nanette Bustein roulait pendant que Clinton se maquillait. Certains de ces extraits sonores apparaissent dans Hillary.

L-R: Kate McKinnon, Hillary Clinton | Barbara Kinney / Hulu

“Ce qui s’est passé, c’est que j’ai dit:” Oh, nous allons rouler tout le temps “, et les gens l’oublient”, a déclaré Burstein. “Nos plaisanteries d’avant en arrière lorsque vous avez réalisé que la caméra tournait et que vous n’étiez peut-être pas si sûr, étaient les mêmes. Je pense que tout cela semblait très authentique et que ça allait. »

Hillary Clinton espère que des gens comme «Hillary»

Pour la première fois qu’elle est la vedette d’une série télévisée, Hillary Clinton espère ce que tout cinéaste espère. Elle veut juste que les gens aiment le spectacle ou le film en quatre parties, quelle que soit l’approche.

Hillary Clinton | Barbara Kinney / Hulu

“J’espère que vous regardez ce film, profitez-en, si ce n’est pas un mot trop évident à utiliser”, a déclaré Clinton. «La réaction que les gens qui l’ont vue ont déjà exprimée est gratifiante car il y a beaucoup de gens qui disent:« Je ne le savais pas »,« C’est vraiment intéressant »ou« Cela a replacé cela dans un contexte historique. «»