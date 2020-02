Hilton Paris Hilton a déclaré qu’il n’était pas difficile de mettre fin à son engagement envers Chris Zylka

Couverture cosmopolite

La mondaine, DJ et femme d’affaires pense que mettre fin à l’acteur était la meilleure décision qu’il ait prise de sa vie … ce n’était pas parfait pour elle.

Dans une nouvelle interview avec le magazine anglais Cosmopolitan, Paris Hilton a rouvert à la fin de son engagement envers l’acteur Chris Zylka, dont il s’est séparé en novembre 2018.

La DJ de 39 ans dit que mettre fin à cette relation “était la meilleure décision” qu’elle ait jamais prise.

Hilton a déclaré qu’après deux ans passés ensemble, la relation avec Zylka “ne s’était jamais sentie bien”.

Lorsqu’on lui a demandé si la suspension de son engagement était une décision difficile, elle a répondu “non”:

«Ce fut la meilleure décision que j’ai prise de ma vie. Je ne pense pas que [él] J’étais la bonne personne et je sens que je suis une femme incroyable et je mérite aussi quelqu’un de très incroyable. Je ne me sentais pas bien », dit-il.

Et il a ajouté: «J’ai travaillé trop dur pour donner ma vie à quelqu’un. Ils doivent être parfaits », prévient-il.

Bien qu’elle entame une nouvelle aventure avec un entrepreneur, Paris Hilton a déclaré que cela fait du bien d’être célibataire:

«Ça fait du bien de ne pas avoir quelqu’un pour me contrôler. Lorsque vous sortez avec certaines personnes, [existe el riesgo de] ne leur faites pas confiance et craignez [de que] Si je quitte la ville, ils peuvent faire quelque chose qui m’embarrasse. J’ai la chance de ne pas avoir cette peur parce que je suis indépendant », dit-il.