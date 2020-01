Hilton Paris Hilton admet qu’il “a joué un personnage” toute sa vie

Paris Hilton

L’actrice révèle ce que “son vrai moi” est dans le documentaire sur sa vie qu’elle sortira au milieu de l’année.

La mondaine de Paris Hilton a décidé de “décoller le masque” à l’occasion de la présentation du documentaire sur sa vie, qui sortira en mai de cette année. Rlla sent qu’elle a “joué un personnage” toute sa vie.

«Je n’ai jamais rien fait de tel dans ma vie. Dans ce film, je parle de choses que je n’avais jamais discutées auparavant. J’espère que les gens verront qui je suis vraiment », a déclaré Hilton à Deadline.com.

«Le documentaire me suit dans ma vraie vie, tout ce que j’avais fait auparavant était de jouer un personnage. Je parlais de choses dont il est très difficile de parler. C’est une expérience incroyable, mais c’était très effrayant. Je devenais fou. “

Il vient de révéler qu’il avait rejeté l’opportunité de relancer “The Simple Life”, car il estimait que c’était trop “intemporel et iconique” pour être refait alors qu’il avait “le meilleur moment” pour travailler sur le programme.

Elle a déclaré: «Vous m’avez déjà approché à ce sujet. Mon emploi du temps est très fou. Je pense que ce programme est comme ça, le premier du genre, si intemporel, si emblématique et si … Je ne sais pas s’il pourrait jamais être refait. “

“C’est un moment différent en ce moment et, Nicole et moi à l’époque, oui, bien sûr, c’était amusant de le faire et j’ai joué ce personnage, nous avons passé le meilleur moment avec ma meilleure amie lors de voyages à travers le monde et de faire des emplois qui nous ne le ferions jamais de notre vie et nous ferions de notre mieux pour le faire, mais maintenant je suis comme une femme d’affaires sérieuse. »

Cependant, Hilton a déclaré qu’ils pourraient faire une version différente du spectacle.

