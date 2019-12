His Dark Materials Saison 1 Episode 8 Récapitulatif

Dans l'épisode précédent de HBO Ses matériaux sombres, Lyra et Roger se sont rendus au laboratoire d'Asriel pour des réactions mitigées. Dans Ses matériaux sombres Saison 1, épisode 8, la finale de la saison, Asriel a expliqué à Lyra pourquoi il étudiait Dust.

Péché originel

Lyra et Asriel se disputèrent. Son long et pénible voyage pour sauver Roger et amener Asriel à l'aléthiomètre s'est terminé par la déception. Asriel a rendu l'aléthiomètre à Lyra; il n'avait pas voulu qu'elle le lui apporte. Lyra a révélé à Asriel qu'elle savait qui étaient ses parents.

Après un moment chaleureux avec Roger dans le fort couvert qu'ils ont construit, Asriel a réveillé Lyra pour lui parler, à la suggestion de Thorold. Il lui a dit que le Magistère a interprété la poussière comme un péché originel pendant des siècles. En raison de cette croyance, ils ont prêché que la poussière était mauvaise et ont utilisé cette «connaissance» pour soumettre les gens. Mme Coulter croyait que lorsqu'elle a coupé les démons des enfants, elle préservait leur moi non corrompu et les sauvait du péché. Asriel étudiait Dust pour prouver que le Magistère avait tort et, ce faisant, mettre fin à leur règne oppressif. Il irait dans les autres mondes d'où Dust semblait provenir.

Énergie

Thorold réveilla Lyra alors que Mme Coulter et les forces du Magistère étaient en route. Asriel et Roger étaient allés de l'avant, mais Thorold garderait Lyra en sécurité. Asriel avait mentionné que le processus d'intercision avait expulsé beaucoup d'énergie. Lyra a réalisé qu'Asriel voulait couper Salcilia de Roger et utiliser l'énergie résultante pour ouvrir le portail à d'autres mondes.

Lyra a refusé l'aide de Thorold et a appelé Iorek. Il a rassemblé le reste des ours pour l'accompagner. Alors qu'ils se rapprochaient de la montagne, les forces du Magistère sur dirigeables ont ouvert le feu sur eux. Les ours ripostèrent tandis qu'Iorek amenait Lyra sur la montagne. Quand ils sont tombés sur un pont que Iorek ne pouvait pas traverser, ils ont fait des adieux sincères et se sont séparés.

Au moment où Lyra est arrivée, il était trop tard pour sauver Roger. Salcilia a disparu et Roger est mort. L'énergie assomma Lyra. Marisa Coulter est arrivée juste au moment où Asriel était sur le point de traverser le portail. Il l’a pressée de venir avec lui et de l’aider à détruire le pouvoir du Magistère. Elle a refusé car elle abandonnerait Lyra. Asriel a traversé le portail. Lyra s'est cachée de Marisa et est allée au corps de Roger. Elle résolut de ne pas laisser sa mort être vaine et traversa le portail.

BOLO

Boreal a reçu la réponse à la question qu'il a posée à l'aléthiomètre sur ce que Grumman avait découvert. Il y a un couteau dans une tour entourée d'anges, et son fils l'y conduirait. Fra Pavel pensait que le message devait être interprété davantage car le Magistère ne connaissait pas Will. Boreal a crié à l'homme au visage pâle pour avoir laissé Will s'enfuir. L'homme au visage pâle était inspecteur-détective et a émis un BOLO pour Will. Will a évité les policiers et est tombé sur la larme que Boreal utilisait pour se déplacer entre les mondes. Il est entré dans le portail.

Qu'avez-vous pensé de la finale de la saison de Ses matériaux sombres? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous!