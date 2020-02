Hisashi Katsuta, la voix du professeur Ochanomizu dans Astro Boy décède

Le chanteur japonais Hasashi Katsuta est décédé ce samedi à 92 ans. L’acteur était connu dans l’industrie de l’anime pour avoir donné la parole à différents personnages, y compris Le professeur Ochanomizu à Astro Boy dans presque toutes les adaptations de cet anime.

Hasahi Katsuta a donné la voix en japonais au professeur Ochanomizu dans Astro Boy à différentes occasions, à la fois dans l’adaptation des années 80 comme celle de 2003. Il a également repris son rôle emblématique dans les films Astro Boy: Hero of Space et Astro Boy: Shinsen-gumi.

L’acteur a également joué d’autres personnages de soutien dans différents anime tout au long de sa carrière, dont Louis XV dans La Rose de Versailles, le professeur Izumi dans Tosho Daimos et le Dr Hoshi dans Astroganger. En plus de sa participation en tant qu’acteur vocal, Katsuta a également servi de narrateur dans d’autres anime, dont Sasuke se démarque.

Le professeur Ochanomizu (dont le nom signifie littéralement «eau de thé») d’Astro Boy est un expert et un défenseur des robots du futur qui les utilise comme de simples outils. Il se rend immédiatement compte qu’Astro Boy est une machine très unique et lui offre sa protection et son amitié. Sa voix en espagnol a été interprétée par Maynardo Zavala Tito dans l’anime de 1980 et par Armando Reséndiz dans l’adaptation de 2003.

