Histoire pure! Voici 5 livres d’histoire à mettre en quarantaine

Une autre: une partie des mesures de santé des autorités mexicaines et des autres gouvernements du monde consiste à rester chez soi et promouvoir l’isolement ou la distanciation sociale pour empêcher la propagation de Covid-19 et du coronavirus. Si la propagation évolue, la période de quarantaine devrait être prolongée de quelques semaines de plus.

Cela signifie que les gens devraient rester plus longtemps à la maison faire comme bureau à domicile et passer du temps libre. Ici, sur sopitas.com et via #SopitasXAireLibre, nous avons fait des recommandations pour les jeux vidéo en ligne gratuits, les jeux vidéo de sport, les séries, les films classiques, les films indépendants, les tutoriels, et d’autres, pour faire quelque chose de productif en ces temps difficiles.

Et maintenant, c’est son tour à la littérature. Ce jeudi 26 mars Elvis Liceaga, un contributeur à #SopitasXAireLibre et un expert en littérature, a fait une série de recommandations de livres. Mais avant de crier dans le ciel car ils n’aiment pas beaucoup lire ou n’ont jamais lu un livre de leur vie … ils devraient savoir que ce sont des livres de nouvelles.

Ici, nous quittons le 5 livres recommandés par Elvis (ou mieux dit 6 car il y a un pylône dans la deuxième recommandation:

Blood Optic par Daniela Bojórquez

De quoi on parle quand on parle d’amour et de la cathédrale Raymond Carver

Je ne peux ni ne veux Lydia Davis

Petit oiseau par Claudia Ulloa Donoso

Pétales et autres histoires maladroites de Guadalupe Nettel

Pour découvrir quelles histoires sont les meilleures, ou celles que vous aimerez le plus, écoutez le discours d’Elvis ici, où il explique quel est le point culminant de chaque livre, que ce soit son récit, l’histoire, les décors et les lieux où chacun des personnages peut nous transporter.

Par ici Nous vous recommandons de porter une attention particulière à Pajarito de Claudia Ulloa, l’une des recommandations les plus amusantes et inattendues pour ces jours de “confinement” où il faut sourire …

Ici, nous les laissons: