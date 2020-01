«Histoires effrayantes à raconter dans le noir» obtient sa propre collection de masques d’Halloween cet Halloween!

Dernières années Histoires effrayantes à raconter dans le noir, réalisé par André Øvredal et produit par Guillermo del Toro, a amené pour la première fois plusieurs des illustrations cauchemardesques de Stephen Gammell des livres du même titre à l’écran, et maintenant grâce au film, elles ont été transformées en masques par Studios Trick or Treat pour la saison Halloween 2020!

Présentés dans le catalogue de produits 2020 de la société, trois masques Scary Stories to Tell in the Dark Halloween sont nouveaux pour Halloween 2020, basés sur les conceptions de films:

Gros orteil

Pale Lady

Harold l’épouvantail

Comme del Toro l’a expliqué dans The Haunted Notebook de Sarah Bellows, il était très important que le film “traduise à l’écran les créatures rêvées par Gammell”, et la société Spectral Motion de Mike Elizalde a été amenée à faire exactement cela. «Pendant plusieurs mois», explique del Toro, «nous avons travaillé dur pour nous assurer que les combinaisons et prothèses tridimensionnelles que nous avons livrées étaient fidèles aux images qu’elles rendaient.» Ces masques ont été recréés de manière impressionnante par Trick ou Treat Studios, à la recherche comme s’ils venaient de l’écran.

Attendez-vous à d’autres aperçus de produits de ToT Studios très bientôt!