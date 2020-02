Historique! ‘Parasite’ remporte la statuette du ‘Meilleur film’ aux Oscars 2020

Le prix le plus élevé que l’Académie des arts et des sciences du cinéma peut décerner est celui de la catégorie du meilleur film, et en 2020, la statuette d’Oscar a été prise par Parasite de Bong Joon-ho, un film qui a également concouru pour le compte de la Corée du Sud dans Foreign Film. Ce prix est historique non seulement pour le pays d’Asie, qui n’avait jamais reçu de nomination dans les 92 éditions des Oscars, mais aussi pour l’industrie cinématographique …

La raison? Cette 2020 est la première fois dans l’histoire qu’un film non anglophone remporte le plus haut prix du meilleur film. Parasite, de cette façon, est devenu le seul film à recevoir ce prix contre des productions réalisées dans la Mecque du cinéma, à savoir Hollywood. D’autres films tels que ROMA d’Alfonso Cuarón (Mexique), Amour de Michael Haneke (France), Le Tigre et le dragon d’Ang Lee (Chine), Life is Beautiful de Roberto Benigni (Italie), entre autres, ont concouru avec une nomination doubler en films et films étrangers, mais Aucun n’avait réussi à casser toutes les prévisions.

Bong Joon-ho, réalisateur de Parasite, a pris la scène du Dolby Theatre avec les acteurs et l’équipe du film (les producteurs), pour recevoir la statuette Oscar. “Je n’ai pas de mots. Je n’aurais jamais imaginé que cela arriverait, je suis très heureux… Je suis très reconnaissant à tous les membres de l’Académie d’avoir pris la décision », ont-ils déclaré en coréen avec l’aide d’un traducteur. Quand ils ont fini de parler, le public a demandé de continuer sous les applaudissements.

Parasite a reçu six nominations aux Oscars 2020 dans les catégories Film, Edition, Réalisateur, Film étranger, Conception de la production, Scénario original, résultant en 3 catégories de Réalisateur, Film étranger et Scénario original, plus Meilleur film. Lors de l’annonce des nominations, de nombreux experts ont assuré que ce film (vainqueur de la Palme d’Or à Cannes 2019) méritait plus de nominations, au moins dans les catégories d’acteur, en particulier pour Song Kang-ho, acteur qui a joué le personnage de Ki-taek, père de famille aux ressources limitées dans le film.

Cependant, Il y a également eu peu de fois que l’Académie nomme un film étranger dans d’autres catégories importantes telles que les acteurs. L’année dernière, dans un virage à 180 degrés pour le Mexique, Yalitza Aparicio et Marina de Tavira, ont reçu la nomination de la meilleure actrice et actrice de soutien sans rien prendre.

Parasite est un film qui dépeint deux réalités très contraires dans la société sud-coréenne. Ici nous nous rencontrons La famille de Ki-taek, un chômeur qui vit avec sa femme et ses enfants dans un sous-sol et qu’ils survivent à peine avec des emplois mal payés. Tout change quand Ki-woo (le fils), Il commence à travailler comme professeur d’anglais pour une famille extrêmement riche. Et c’est ainsi qu’il parvient à ce que sa sœur, son père et sa mère, sans révéler leur relation familiale, commencent également à travailler pour la famille Park.

Parasite a toujours été un favori pour remporter le prix le plus élevé grâce à plusieurs aspects non seulement les techniciens du cinéma, mais pour l’histoire elle-même et La maîtrise de Bong Joon-ho pour changer le récit d’un film d’humour noir, brut et raconté sous forme de satire, pour devenir un drame et une tragédie violente.

Parasite a concouru contre huit films dans la catégorie supérieure L’Irlandais, Ford contre Ferrari, Il était une fois dans… Hollywood, 1917, Jojo Rabbit, Joker, Little Women and Histoire de mariage