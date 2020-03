Hit-Boy & Boi-1da Extraits avec Nipsey & Big Sean, Drake & Roddy Ricch

Hit-Boy et Boi-1da ont sauté sur Instagram Live pour une bataille de producteurs qui a conduit les deux artistes à partager des collaborations avec Nipsey Hussle & Big Sean et Drake & Roddy Ricch.



L’autre jour, des dizaines de milliers de fans se sont connectés sur Instagram pour regarder Timbaland et Swizz Beatz s’affronter dans une bataille de producteurs amicaux. Les deux vétérans ont partagé un écran pendant qu’ils allaient et venaient, jouant certains de leurs tubes les plus appréciés par des artistes primés de premier plan. Vendredi, c’était au tour de Hit-Boy et Boi-1da de se lancer sur Live pour montrer leur chaleur au monde.

En ce moment, la bataille continue, mais il y a déjà eu quelques morceaux remarquables qui ont terrassé les fans de rap. Les deux producteurs célèbres ont réalisé de gros mouvements lorsqu’ils ont chacun prévisualisé de nouveaux morceaux. Boi-1da a attiré l’attention après avoir partagé un clip d’une chanson inédite avec Drake et Roddy Ricch. Ce fut un coup instantané.

Pendant ce temps, Hit-Boy ne descendait pas sans se battre, alors il a sorti une piste avec Nipsey Hussle et Big Sean. Tout le monde est devenu fou de savoir qu’il y a une nouvelle chanson de Neighbourhood Nip qui n’a pas encore été publiée, mais qui sait si elle verra réellement le jour sur les réseaux de streaming. Pendant ce temps, les fans pèsent – lourdement – sur quelle révélation a été plus difficile, alors écoutez et faites-nous part de vos opinions ci-dessous.

